A to dlouho bojovali o to, aby se v regionu mezinárodní silniční etapový podnik žen, jeden ze dvou na českém území v rámci Světového poháru (druhým je Tour de Feminin, který však také bojuje s nedostatkem financí), odjet mohl.

„Všechna potřebná povolení jsme získali, dokonce se povedlo za minutu dvanáct zajistit i finance, o které jsme horko těžko usilovali, a pak nám do toho vpadl koronavirus,“ litoval ředitel závodu Petr Koláček.

Gracia měla odstartovat poslední dubnový den. Mezinárodní cyklistická unie UCI nejprve zrušila všechny podniky do půlky dubna, o víkendu však přišel nový verdikt a zrušeny jsou všechny závody se startem do konce dubna.

„Je to smůla, ale jsme realisté. Ty termíny se budou ještě posouvat. S pandemií bojuje celá Evropa. My jsme měli závazně přihlášeno 29 týmů, což je parádní číslo, ale je logické, že za současné situace by se závody nestihly uskutečnit, i kdyby se to podařilo do půlky dubna vyřešit. Což se ani tak nepovede,“ nesní Koláček.

UCI bude navíc usilovat v první řadě o to, aby se odjely odložené závody Pro Tour a podniky první úrovně. „A my jsme dvojka, takže náhradní termín, o kterém jsme uvažovali, by stejně přišel na řadu až po neuskutečněných podnicích první úrovně. A na silnici se smí závodit jen do konce listopadu,“ nedává si Koláček plané naděje s odložením závodu třeba na podzim.

„Nakoupené vybavení, materiál a ceny samozřejmě použijeme na příští rok, další peníze vrátíme a budeme doufat, že se pandemie co nejrychleji vytratí,“ zakončil Koláček.

Gracia se tak přidala k už tak velkému množství významných sportovních podniků v Česku, které musely být kvůli šíření koronaviru zrušeny.