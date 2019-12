Karviná – Bude to bitva! Nedělní odveta házenkářského Challenge Cupu mezi celky Karviné a srbské Niše slibuje parádní podívanou.

Baníkovci budou dohánět dvoubrankovou ztrátu. | Foto: Daniel Hojník

Karvinští hráči si před týdnem z horké srbské půdy přivezli porážku 28:30, tedy jen o dva góly. „Je to hratelný výsledek. Věříme v obrat. Psychicky by nám mohla výrazně pomoct výhra z Plzně,“ připomněl středeční úspěšnou dohrávku na půdě extraligového lídra Michal Brůna, pro změnu lídr Karviné, který však neví, zda se stihne do odvety dát dohromady.