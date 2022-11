Kozmu lehce zvedlo ze židle, že si Brito už vybírá soupeře k případné obhajobě. „Teď tady čtu, že Brito chce obhajovat titul proti Kertészovi. To prvně bude muset nějaký získat, aby ho obhajoval. Ty v*ole, to je d*ment,“ vyjádřil se na Instagramu.

Na vzájemné hecování došlo také v Cestě na Oktagon, pořadu zveřejněném organizací na youtube, kde poodhalili svou přípravu. „Nastudovali jsme mého soupeře. Je odolný, hodně bojuje srdcem a já makám ještě víc, než jsem kdy makal. Nevnímám ale žádný rozdíl. K zápasu přistupuji vždycky jako k tomu nejtěžšímu v kariéře, takže akorát zvyšuji intenzitu a náročnost tréninku,“ prozradil Brito, který dosud bojoval v Oktagonu čtyřikrát.

Třikrát vyhrál. Gábora Borárose, Roberta Bryczeka i Andreje Kalašnika vyřídil pokaždé před limitem a v průměru duel trval jen lehce přes minutu. Padl jen s Petrem Knížetem na body, byť o tomto klání se pětadvacetiletý Brazilec nebojí říct, že mu byl sudími ukraden. „Nestydatá krádež, všichni to viděli,“ vyhlásil.

ŠAMPIONI SPARINGPARTNERY

Zápas s Kozmou bere jako tu největší příležitost. „Pro takovou jsem si šel, chtěl jsem bojovat o titul a stát se šampionem mezinárodní organizace. A Oktagon je jedna z největších v Evropě. Jsem za to hrozně vděčný. Takhle na to nahlížím. Stanu se šampionem, přivezu pás do Brazílie a dám do toho všechno,“ potvrdil sebevědomí s tím, že zatím jde vše podle plánu.

„Půjdu na kraj svých sil, pokud to bude potřeba. Chci vyhrát, v Ostravě si ten titul vzít určitě nenechám,“ slíbil naproti tomu David Kozma, který do přípravy naskočil na konci letních prázdnin.

„Nejdůležitější je fyzická kondice, na té makám nejvíc. Získávám ji bud sparingy, nebo čistě fyzickými tréninky,“ ujasnil, přičemž mu pomáhá i současný šampion do 84 kg Patrik Kincl. „Patrik je o váhu výš, takže když ukážu nějaký výkon s ním, tak s lehčími soupeři už to bude hračka,“ vysvětlil své uvažování Růžový panter, jak si David Kozma přezdívá.

„Zrychlil pár věcí, přitvrdil v úderech, takže ho vidím v nejlepší formě,“ vyzdvihl sparingpartnera Kincl, jež bude na konci prosince v očekávané bitvě hájit pás šampiona před Karlosem Vémolou.

Ostatně i první Čech v UFC chválí a favorizuje Kozmu. Podobně také Matúš Juráček. „Nejtěžší obhajoba, protože Kaik Brito je opravdu střelec. David je ale muž, který dělá příběhy ze země zázraků. Dokázal to s Apollem, s Veličkovičem a jak znám jeho mentální nastavení, tak myslím, že to dokáže i teď s Britem,“ řekl.

Jihoameričana to ale nerozhodí. „Už jsem zápasil se soupeři, kteří se mě snažili dostat dolů, neustále se s nimi setkávám, takže žádná změna. Já rozdávám děla, dokud soupeř drží, a působím mu utrpení. Myslím, že s Kozmou to bude také tak. Já si jdu vždy pro knokaut a ukončení,“ vzkázal rázně Brito.

CO OSM KOL?

Na Kozmovi ho zaujal akorát tah na branku, síla a vůle. „Je to další soupeř s velkou odolností a srdcem. Už jsem s podobnými týpky zápasil. Jeho slabiny? Objeví je, až se mu postavím,“ podotkl Brito. „Budu se snažit ho oddělat. Čekám, že bude dlouho držet, ale čím víc bude držet, tím víc ho budu řezat, dokud nepadne. Věřím, že v půlce čtvrtého kola bych ho mohl ukončit,“ poznamenal.

„Nikdy nebojoval se soupeřem s takovou silou a úderem, jakmile je ucítí od prvních sekund, začne se strachovat. Tím jsem si jistý,“ pokračoval Kaik Brito.

Kozma dosud v Oktagonu v titulových soubojích postupně zdolal Gábora Borárose, Samuela Krištofiče, Máté Kertesze, Leandra Silvu, Bojana Veličkoviče a letos v dubnu Petra Knížete. „Brito je jeden z nejlepších zápasníků Oktagonu, strašně nebezpečný, vše vyhrává v prvním kole. To když přežiju – a já ho přežiju – tak ho to bude psychicky lámat. Nevydrží zápasit pět kol,“ měl jasno.

„Maká na mě půl roku, ale půl roku neudrží vrchol přípravy. To nejde. Já to mám načasované tak, že vrchol přijde přesně v době zápasu,“ doplnil David Kozma.

Na to Brazilec reagoval. „Ve všech zápasech v Oktagonu jsem měl komplikace, teď jsem plně zdravý a mohu ukázat, co ve mně je. Čau Kozmo, prý čekáš, že od druhého kola začnu odpadat. Mám pro tebe návrh: co podepsat smlouvu na osm kol? Jdeš do toho?“ zeptal se na dálku z Jižní Ameriky Brito.

„V Ostravě uvidí lidi mou šestou obhajobu a sedmý titul kolem pasu,“ uzavřel úřadující šampion Kozma.

Jak to dopadne? Jasno bude v sobotu okolo půlnoci.