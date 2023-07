/FOTOGALERIE/ V Národním tréninkovém centru v Havířově se poprvé v historii hraje mezinárodní WTT Feeder. Jeden ze dvou turnajů světového okruhu na území republiky, který pořádá Česká asociace stolního tenisu, potrvá od čtvrtka do neděle 30. července. Za šesti havířovskými stoly usiluje o body do světového žebříčku a pro olympiádu příští rok v Paříži 120 hráčů a hráček z 29 zemí.

Havířov se poprvé stal dějištěm turnaje světového okruhu WTT Feeder ve stolním tenisu. Body z něj se započítají do olympijského žebříčku pro Paříž 2024. Účastní se ho také 25 českých reprezentantů, na snímku Tomáš Polanský. | Foto: ČAST/Jaroslav Odstrčilík

„Hlavní motivací pro pořádání dalšího turnaje v Česku byla možnost, aby si turnaj světového okruhu zahrálo co nejvíce českých hráčů a hráček. Řada z nich nemá při současném systému šanci se na velké mezinárodní turnaje dostat, chybí jim body v žebříčku. A navíc, každý výjezd do zahraničí je pro asociaci výrazně dražší než náklady na účast v Havířově,“ vysvětlil předseda asociace a ředitel turnaje Nikolas Endal s tím, že si ho zahraje pětadvacet čechých stolních tenistů a tenistek.

Mezi přihlášenými je řada zvučných jmen. Finalista nedávných Evropských her Portugalec Marcos Freitas, jeho reprezentační kolega Joao Geraldo, skvělý Francouz Simon Gauzy nebo Korejec An Jaehyun. V singlu žen bude nejvýše nasazenou hráčkou Číňanka Chan Yi, přijede i legendární Lucemburčanka Ni Xia Lian a také stále se lepšící Slovenka Taťána Kukulková, která už atakuje padesátku světového žebříčku.

„Jsme rádi, že hned na první ročník turnaje přijede tolik vynikajících hráčů a hráček. A přijede také poměrně početná výprava z Číny. To je pro každého organizátora velmi potěšující a pro diváky atraktivní. Domácí reprezentace bude mít rozhodně silnou konkurenci,“ dodal Nikolas Endal.

Turnaj v Havířově je jedou z prvních mezinárodních akcí, z níž se získané body budou počítat do olympijského žebříčku pro hry v Paříži. Vítěz dvouhry si jich připíše 125, hrát se budou také oba debly a mix, který rovněž patří do programu her. Vstupné ve výši 100 korun se bude vybírat pouze poslední dva hrací dny turnaje, na čtvrteční kvalifikací i páteční boje v hlavní soutěží je vstup zdarma.

„Troufám si říct, že v organizování patříme mezi velmoci, před třinácti lety jsme pořádali mistrovství Evropy dospělých, pak dva šampionáty juniorské, každý rok turnaj světového okruhu mládeže a letos dva turnaje dospělých. Světová asociace má zájem pořádat co nejvíc podobných podniků, ovšem má poměrně přísné požadavky, které musí organizátor splňovat. V tomto směru je naše hala v naprosté pohodě, a proto jseme ve velmi krátké době získali souhlas ze strany WTT,“ prozradil Nikolas Endal, předseda České asociace stolního tenisu a ředitel havířovského turnaje.

Druhou světovou akcí pořádanou na území Česka je už 12. ročník srpnového turnaje v Olomouci.