Spolu s jeho synem Janem, také vynikajícím běžcem, který se v závodě představí, se mu i letos do Opavy podaří přitáhnout špičkové tuzemské běžce. O Janu Frišovi, držiteli traťového rekordu v čase 3:58 a účastníkovi nedávného ME v Mnichově, už řeč byla. Jeho největším vyzyvatelem by měl být další účastník evropského mistrovství Filip Šnejdr Do boje o prvenství bude chtít promluvit také mistr ČR v běhu na 800 metrů a rodák z Opavy Tomáš Vystrk, opomenout nemůžeme ani Jakuba Davidíka nebo Lukáše Symerského. No a jakým způsobem vrcholí přípravy na závod? To se dovíte v krátkém rozhovoru s hlavním organizátorem Jiřím Sýkorou.

Do startu závodu zbývá už jen několik dnů. Jak to momentálně vypadá s přípravami?

Máme toho spoustu, člověk se příliš nezastaví. Momentálně pro závodníky plníme sáčky se startovacími čísly a různými proprietami od sponzorů, dále řešíme občerstvení, uzavření křižovatek s policí a hasiči. Je toho zkrátka spoustu, situaci nám trošku komplikuje i to, že se tři sta lidí přihlásilo až na poslední chvíli. Jsou to ale příjemné starosti, i když máme opravdu o zábavu postaráno.

Registrace přes internet už sice skončila, ale možnost zapsání se do závodu bude i na místě, je to tak?

Ano. Pokud někdo není přihlášený a na poslední chvíli se rozhodne, že by chtěl běžet, může přijít od dvou hodin do Slezanky, ve které se mohou na poslední chvíli registrovat, na tyto lidi už však bohužel nevyjde vak od jednoho ze sponzorů.

Finiš závodu je na Horním náměstí. Máte něco připraveno kromě běžců i pro diváky?

Budeme na náměstí mít několik stánků. Diváci si budou moct koupit sportovní oblečení, prodávat budeme i trička s logy závodu. V jednání je i stánek s pivem, tradičně také svůj stánek mívá transfuzní oddělení Slezské nemocnice, kde se lidé mohou zaregistrovat k darování kostní dřeně.

Mezi špičkovými závodníky z celé republiky je závod poměrně dost populární, čím to je?

Je to tak. Myslím si, že je to tím, že je to poslední závod sezony po republikovém mistrovství družstev, které je letos v neděli v Chebu. Hodně tomu pomáhá i to, že je všechny zná syn Honza. Motivací jsou pro běžce určitě i finance, navíc pro ně máme po závodě nachystáno bohaté pohoštění, takže se také dobře pobaví. Jsme rádi, že Opavě takto špičkově běžce můžeme představit.

Letos Opavská míle slaví deset let. Čekal jste, že by se vám mohlo podařit vybudovat až takhle velkou akci?

To jsem absolutně nečekal. Po sportovní kariéře jsem se na nějakých závodech organizačně podílel, ale vždy to bylo pro maximálně 150 lidí. Hledali jsme proto cestu, jak běh více zpopularizovat, a napadlo nás udělat silniční míli. Začínali jsme na 180 lidech, další rok 300 a postupně to rostlo. Nejvíce jsme zatím měli 1100 závodníků, letos to vypadá na zhruba tisícovku. Hlavně jsme rádi, že máme 300 lidí v rodinných týmech, protože chceme, aby se rodiče s dětmi hýbali.