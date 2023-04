/FOTOGALERIE/ Základem všech sportů je běh. V atletice vládne. Neobejde se bez něj žádná technická disciplína. Zároveň se na území České republiky téměř nepřetržitě od roku 1961 koná hvězdný mezinárodní atletický mítink Zlatá tretra Ostrava. Hvězdy a děti od jeho počátků spojovala Čokoládová tretra, jehož 63. ročník odstartuje 5. dubna v Česku a 7. ročník v druhé polovině května na Slovensku. Kdy se bude konat v Českém Těšíně, Třinci, Havířově a Ostravě?

Čokoládová tretra 2021, 21. září 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Čokoládová tretra je v mnoha ohledech výjimečná, ale tím hlavním je, že jako jediný, ryze dětský, závod na světě vrcholí přímo v hlavním programu jednoho z největších podniků světové atletiky – Zlatá tretra Ostrava - World Athletics Continental Tour Gold. Od roku 1961 se konala vždy vpředvečer ostravského mítinku. Narůstající počet zájemců o účast přivedl v roce 2012 pořadatele k rozšíření projektu za hranice města a vznikl běžecký seriál. Od roku 2017 se koná také na Slovensku.

V letošním roce čeká mladé sportovce možnost zabojovat o své finále na Zlaté tretře Ostrava v 9 městech Moravy už na 63. ročníku Čokoládové tretry. Své síly v běhu na 100 metrů, 200 metrů, 300 metrů a v hodu raketkou mohou změřit děti do 11 let v Ostravě, Havířově, Českém Těšíně, Vyškově, Břeclavi, Vsetíně, Prostějově, Olomouci a Třinci.

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 2023:

(Základní kola):

5. 4. Vyškov

16. 5. Český Těšín

18. 5. Břeclav

19. 5. Žiar nad Hronom

20. 5. Vsetín

23. 5. Bratislava

5. 6. Třinec

7. 6. Olomouc

12. 6. Košice

15. 6. Prostějov

19. 6. Havířov

22. 6. Ostrava

(Slovenské finále):

16. 6. Košice

(Semifinále):

26. 6. Ostrava

(Finále):

27. 6. Ostrava

Soutěž je určena dětem ze sportovních oddílů, ale i těm, které ještě žádný atletický klub nenavštěvují. Kterékoli kolo mohou také navštívit děti z kterékoli části České republiky. „Svého času byla soutěž v celé České republice, ale je to finančně náročné a poslední roky musíme být velmi střízliví. Proto zůstáváme i letos jen v devíti městech a na Moravě. To ale určitě neubere nic na kvalitě zážitku a chybět nebudou ani atraktivní novinky,“ říká Jan Železný, ředitel Zlaté tretry Ostrava a ambasador Čokoládové tretry.

Tou hlavní novinkou je soutěžní sportovní zóna pro děti i rodiče Jirky Mužíka. Stále ještě držitel českého rekordu na 400 metrů překážek a vicemistr Evropy je totiž od roku 2023 součástí akce.

„Jsem strašně rád, že jsem propojil své aktivity s tak unikátním projektem jako je Čokoládová tretra. Já se dětem věnuji už léta. Začal jsme těmi svými, a nakonec je z toho práce na plný úvazek. Pořádám sportovní campy, dělám osobní poradenství a snažím se dětem i rodičům pomáhat dobře se nasměrovat a dělat to, co je baví a pro co mají nadání,“ prozrazuje český rekordman.

„Čokoládovka má výjimečnou atmosféru. Sejdou se na ní děti ze všech sportů i ty co ještě nic nedělají, dá se tady poznat mnoho talentů a návaznost na Zlatou tretru tomu všem dává jedinečnou kvalitu. Skvělé je poměřování sil s konkurencí ze Slovenska,“ dodává Mužík.

Jak to všechno bude vypadat, uvidí děti i rodiče už na prvním kole Čokoládové tretry 2023 ve Vyškově 5. dubna. Patronkou tam bude legendární trojskokanka Šárka Kašpárková. Je na co těšit. Na Slovensku, kde se seriál uskuteční už posedmé, začíná první závod 19. května ve Žiaru nad Hronom, pokračuje pak přes Bratislavu do Košic. Každoročně v něm soutěží na dva tisíce dětí.

Čokoládová tretra 2021, 21. září 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň, Pavel Netolička a KPS Ostrava

Přes základní kola se tři nejlepší závodníci a závodnice v každé disciplíně dostanou do mezinárodního semifinále, kde s dětmi ze Slovenska bojují o účast ve finále v hlavním programu Zlaté tretry Ostrava -World Athletics Continental Tour Gold. Všech kol se účastní atletické hvězdy z Česka, Slovenska, a semifinále i finále pak i hvězdy světové.

V minulých letech mezi nimi nechyběl třeba Stefan Holm, Gianmarco Tamberi nebo Christian Taylor. Letos se v základních kolech mohou děti těšit například na Šárku Kašpárkovou, Ján Volka, Jiřího Mužíka a hlavně patrona celé tour Jana Železného.