„Jsem moc ráda, že dorazilo tolik fanoušků z Polska a já postoupila. Nebyl to ale jednoduchý zápas. Alja byla rozehraná z kvalifikace, hrála velmi dobře,“ řekla Iga Šwiateková, letošní vítězka French Open i US Open. „Škoda, že nemohla pokračovat. Doufám, že bude zase brzy zcela fit,“ doplnila Šwiateková.

O postup bojovaly také tři Češky. V poledním utkání přehrála Barbora Krejčíková Američanku Rogersovou dvakrát 6:2, po ní uspěla také Karolína Muchová, která si poradila s Brazilkou Haddad Maiovou dvakrát 6:4. Radovala se i Petra Kvitová po velkém vítězství 7:6, 6:4 nad světovou čtyřkou Španělkou Badosaovou v dosavadním nejpohlednějším zápase celého turnaje.

„Jak moc jsem unavená na stupnici jedna až deset? Dvacet,“ oddechla si velmi vyčerpaná, ale šťastná Petra Kvitová. „Byla to velká bitva. Ona hrála skvěle, co všechno dokázala vrátit… Neuvěřitelné. Velký dík patří lidem v hale, kteří byli skvělí. Neustále mě podporovali. Hlavně v těžkých momentech mi to velmi pomohlo,“ dodala Petra Kvitová.

„Ačkoliv výsledek vypadá jasně, tahaly jsme se a nebylo to úplně snadné utkání. Shelby zahrála také plno dobrých balonů a měla v zápase hodně šancí. Jsem ráda, že se mi podařilo všechny její příležitosti zničit a zahrála jsem dobře,“ hlásila po vítězství Barbora Krejčíková, která přijela do Ostravy po triumfu v estonském Tallinnu.

„Jsem ráda, že se mi povedl vstup do turnaje, a to ve dvou setech. V prvním jsem měla na začátku slabší chvilku, kdy to na mě všechno spadlo, potřebovala jsem se do toho dostat přes nějakou povedenou výměnu. To se mi potom povedlo, dobře jsem zareturnovala a potom už jsem si pro to šla,“ líčila Karolína Muchová.

Tenisový turnaj žen WTA 500 AGEL Open (Ostrava, tvrdý povrch):

Výsledky 3. dne (středa 5. října 2022): Krejčíková (ČR) – Rogersová 6:2, 6:2 (USA), Muchová (ČR) – Haddad Maiová (Braz.) 6:4, 6:4, Šwiateková (Pol.) - Tomljanovicová (Aus.) 7:5, 2:2 skreč, Kvitová (ČR) – Badosaová (Špa.) 7:6 (7:4), 6:4, Rybakinová (Kaz.) - Sasnovičová (Běl.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.

Program 4. dne (čtvrtek 6. října 2022): od 12 hodin: Sakkariová (Řec.) - Parksová (USA), Muchová (ČR) – McNallyová (USA), Krejčíková (ČR) – Bencicová (Švýc.), od 18 hodin: Martincová (ČR) – Kontaveitová (Est.), Kasatkinová – Alexandrovová (obě Rus.).