Vyškov, Říčany, Praga, Smíchov, Slavia. Nejúspěšnější české týmy tvoří část seznamu účastníků nejvyšších československých a českých soutěží v ragby a možná někoho překvapí, že v něm dvě sezony figuroval také ragbyový klub z Karviné. Ten už téměř třicet let neexistuje, přesto zde fungoval 26 let, byť ve stínu fotbalu a házené.

Ragby v rámci TJ Baník 1. máj Karviná vzniklo v roce 1966. Ideu Zdeňka Sirůčka realizovali Adolf Bezděk a Jan Petrovský, zakladatelé karvinského ragby. „Zdeněk Sirůček byl na dovolené v Bulharsku a potkal tam partu hráčů z Pragovky, kteří na pláži provozovali ragby. Zdeňka to neuvěřitelně chytlo, takže myšlenku dovezl do Karviné a na Dole ČSA založil družstvo,“ přibližuje někdejší hráč a trenér žáků František Vítkovský.

Dnes třiasedmdesátiletý pamětník pracoval jako masér u karvinských fotbalistů, házenkářů, hokejistů Havířova i u atletů tehdejšího československého týmu. „Ještě před deseti lety jsem jezdíval masírovat třeba tenisty do Ostravy na Prosperita Open. Nevydržím v důchodu jen tak sedět,“ směje se vitální důchodce. Stisk jeho ruky je pověstně tvrdý jako u někdejšího trenéra a brankáře Československa Jaroslava Netoličky, zlatého medailisty z olympiády v Moskvě.

„Mimochodem právě s jeho pozdější ženou Taťánou jsme byli na soustředění národního týmu v Itálii. Celou výpravu tam pozvali do vinohradu v městečku Aquila a měli jsme možnost ochutnat víno Piccini. Ten název mě zaujal, etiketu mám dodnes schovanou,“ směje se Vítkovský.

Hřiště obsypané diváky

V ročence nazvané 15 let ragby v Karviné píší autoři o tom, že za pomoci bývalých hráčů Lokomotivy Ostrava Reicha, Vaníčka a Gamana byl oddíl administrativně založen a vstoupil do rozehrané soutěže – moravské divize. Bylo to trochu jinak. „Nevím, proč to tak autor napsal, ale skutečnost je taková, že naše angažování v tomto směru prakticky žádné nebylo, Karviňáci si to obstarali sami. My jsme jim jen občas pomohli nasazením našich hráčů,“ uvádí vše na pravou míru Karel Gaman z Havířova, kde ve stejném roce, tedy 1966, vznikl také ragbyový klub.

„Začínali jsme s žáky a dorostem, Karviná měla muže dřív,“ uznává Gaman, který sám v Karviné odpískal pár zápasů. „Hřiště v Ráji bylo obsypané diváky, dorazilo jich tam snad tisíc, až jsem se divil. V Havířově nic a v Karviné davy lidí,“ kroutil hlavou.

O sestavení družstev žáků a dorostu se postaral na místním učilišti profesor František Vlk z Vyškova, který do Karviné dostal pracovní umístenku. Muži z Dolu ČSA se Sirůčkem v čele brzy přešli pod křídla Tělovýchovné jednoty Baník 1. máj, jedné z největších v rámci celé Moravy a Slezska. Jenže tu byl problém…

„Papaláši“ ragby nemuseli

Hrávalo se na hřišti ČSAD v Karviné-Ráji, v Petrovicích na Interu a také ve Zpupné Lhotě u Chotěbuze. „Tam jsme se museli mýt v potoce. Řidič autobusu nás jinak zpátky do Karviné nechtěl vzít,“ vzpomíná s úsměvem Vítkovský.

„Naše zázemí bylo bohužel nedostatečné. Dlouho jsme ale hráli na osmistovce, kde jsme měli kromě hřiště i menší plácek pro trénink. Hřiště bylo vynikající. I když pršelo, voda se na něm dlouho nedržela,“ vybavuje si František Vítkovský, pro něhož se stalo ragby velkou láskou.

„I když jsme se celou dobu existence ragby v Baníku potýkali s absolutní nepřízní funkcionářů jednoty, věnovali jsme ragby kus srdce. Peníze byly jen na házenou a na fotbal. My měli ve sto lidech rozpočet 47 tisíc na první ligu, tedy nejvyšší soutěž! Sami jsme si doma prali dresy, jezdili osobními auty na zápasy ven, stavěli si háčka. Ragbyové berany (postroj pro nácvik herních situací, zejména mlýnu – pozn. aut.) jsem svařil osobně v práci, tehdejším Závodu Mír,“ vybavuje si Vítkovský.

Karvinští vyhráli divizi a zabydleli se ve druhé lize. V roce 1976 pak byli díky reorganizaci zařazeni do nejvyšší soutěže – I. národní ligy. „V té době kraloval tuzemskému ragby Vyškov, odkud přišel profesor Vlk spolu se svým bratrem. Ti pak hráli také za mužský tým,“ přibližuje Vítkovský.

Leč představitelům jednoty o ragby zase tak moc nešlo. „Bohužel za ragby se nebil žádný straník, který by nad námi držel ochrannou ruku. Byli jsme na vedlejší koleji, takže ani servis jsme nedostávali takový jako házenkáři či fotbalisté. Nosili jsme si branky sami, neměli jsme ani teplákové soupravy a na výjezdy jsme jezdili osobními auty. Abychom si přilepšili, po šichtách jsme chodili brigádničit. Za měsíc jsme byli schopni vydělat si třeba 200 tisíc a nalili to do jednoty. To samozřejmě při práci. Jenže funkcionáři pak ty peníze přerozdělili a nejvíc dali zase fotbalu a házené,“ kroutí hlavou Vítkovský.

Ragbisté byli srdcaři. „Kluci hrávali i po noční. To takoví fotbalisté přišli v sedm na šachtu, snědli svačinu a v deset už zase fárali na povrch. Jen když prohráli, museli se za trest podívat i do výroby k pásům, aby viděli, jak se havíři na své peníze nadřou,“ přibližuje tehdejší dobu Vítkovský.

Imperialistický sport

Na dotaz, proč se ragby v tehdejší době neumělo prosadit tolik jako jiné kolektivní sporty, odpověděl: „Ragby bylo v komunistickém Československu považováno za západní, imperialistický sport a tak na něj nahlíželi i straníci v Karviné. Až tehdejší člen výboru jednoty inženýr Bezděk, který v těchto dnech slaví jubilejních osmdesát let, jim vysvětlil, že je to blbost, a že i známý trenér sovětských hokejistů Anatolij Tarasov do tréninků zařazoval prvky ragby, které je kontaktním obranným sportem ideálním k profesnímu růstu sportovce. Na to už naši straníci slyšeli, neboť co řekl náš velký bratr a vzor Sovětský svaz, to se nezpochybňovalo. Nicméně prioritou byl v jednotě nadále fotbal a házená, ačkoliv třeba fotbal v Baníku na žádné kvalitní výsledky nedosáhl.“

Perličku přidává i někdejší hráč týmu Roman Nevrla. „Obrovskou personou pro nás byl reprezentant Matěj Bielský. Před ním jsme chodili v předklonu. Toho dokonce chtěli Francouzi do ligy, už byl i na formálním obědě se starostou Paříže. Ale bylo to ještě před revolucí a nakonec z toho sešlo,“ říká Nevrla.

Vítkovský zase vzpomíná na družby se zahraničními kluby. „Měli jsme kontakty s Varšavou, Weltenem Berlín, rumunským Brašovem a Rudarem Zenica z tehdejší Jugoslávie. Pamatuji si, jak se nás pět chlapů naskládalo do škodovky, a vyrazili jsme na deset hodin dlouhou cestu do Berlína. Dělali jsme to s láskou a možná i to nás na dvě sezony dostalo do nejvyšší soutěže,“ míní.

Dodnes je přesvědčen, že kdyby mělo karvinské ragby k činnosti vytvořené ideální podmínky, třeba takové, jaké měli fotbalisté či házenkáři, mohla se z Karviné stát jedna z bašt tuzemského ragby. „Silní chlapi tady byli vždycky. Havíři se k tomu uměli postavit a soupeři k nám pro tvrdé rány moc rádi nejezdili. Jenže když nejsou peníze, znáte to,“ mávne rukou nad tím, jak si Karviná sama zazdila šanci mít zde ragby na nejvyšší úrovni.

Navíc pražské a české týmy obecně se na karvinské ragby dívaly skrz prsty. „To bylo typické. Brali nás jako póvl. Jednou jsme se s žáky dostali na přebor republiky, to bylo v roce 1986, a mohli jsme dosáhnout na zlato, jenže v Říčanech proti domácím nešlo vyhrát. Tam to bylo předem nastavené. Říkali o nás, že jsme patnáctá republika Sovětského svazu a udělali vše pro to, abychom nevyhráli. Skončili jsme druzí, ale i tak to byl největší úspěch klubu. Klukům to radost z ragby nesebralo, bohužel zanedlouho ragby v jednotě skončilo úplně, protože po sametové revoluci se peníze na sportovní činnost sháněly ještě hůř než doposud,“ vybavuje si Vítkovský zánik klubu v roce 1992.