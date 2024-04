/FOTO/ Paráda! Po třech porážkách za sebou se havířovští ragbisté ve druhé lize konečně dočkali první výhry. V Praze zvítězili nad rezervou Slavie 38:36 a v tabulce se posunuli z posledního na 4. místo. V dalším kole Slezané hostí v neděli 7. dubna vedoucí Říčany B.

Rostislav Plinta pokládá první pětku Havířova v zápase 43. kola II. ligy v Praze proti Slavii B. Slezané ho vyhráli 38:36. | Foto: Jiří Durdík

Autor: Karel Gaman

Plusem výkonu ragbistů Havířova byl i zisk ofenzivního bonusu za pět položení, byť pro jejich obranu není zrovna dobrým vysvědčením, že soupeř položil o jednu pětku víc. Za béčko Slavie nastoupila i řada hráčů z „áčka“, takže i to přispělo ke zvýšení potenciálu týmu, který bez posil prohrál v předchozím kole 0:100 v pražském derby s Petrovicemi.

„S průběhem zápasu jsem nakonec spokojený, chtěli jsme uspět a vyhrát za pět bodů, což se povedlo,“ pochvaloval si po utkání kouč Havířova Patrik Kovács, „Až do posledních okamžiků to byl velmi napínavý souboj, skóre se přelévalo ze strany na stranu a dlouho to bylo velice vyrovnané. Až pár minut před koncem jsme díky pětce s konverzí a trestnému kopu odskočili na 9 bodů, a to už jsme věřili, že to soupeř nedokáže zvrátit. Nakonec se to podařilo,“ byl spokojený Patrik Kovács.

„Klukům vycházelo, co jsme si před zápasem stanovili,“ prozradil asistent trenéra Sleuanů Pavel Indrák. „Drželi balon, snažili se tlačit dopředu. Útočná řada, hlavně díky Danu Walkovi na útokové spojce, dokázala získávat území, takže se nám dařilo bodovat a po většinu času udržovat bodový odstup. Napomohly tomu i jeho skvělé kopy na branku, proměnil všechny,“ hodnotil Pavel Indrák.

„Problém jsme měli s rychlostí hráčů Slavie, když jim naše obrana poskytla prostor. Dávala jim ho, když řádně soupeře nepokrývala a rychlí hráči domácích dokázali projít dírami v naší obraně. Ale problémy jsme měli také při překopech a taktických kopech soupeře pro zisk území, kterými nás dostával pod těžký tlak, držel nás v našem obranném území a bodoval. Plusem bylo, že naši hoši hráli bojovně a zdravě agresívně,“ našel asistent kouče Havířova i slova chvály.

II. liga ragby – 4. kolo:

Slavia Praha B - RC Havířov 36:38 (12:21)

Body: Daniel Walek 18, Bigenti Tsikarishvili 10, Rostislav Plinta a Jan Hlaváč po 5.

RK Petrovice – Sokol Mariánské Hory 39:15 (18:10)

Body: Vít Mališ, Matěj Ďurovec a Tomáš Mocek po 5.

Říčany B - Společenství Č. Budějovice/Nýrsko 106:0 (47:0)

Průběžné pořadí: 1. Říčany B 19 bodů, 2. Petrovice 16, 3. Mariánské Hory 9, 4. Havířov, 5. Slavia Praha B 7, 6. Č.Budějovice/Nýrsko 4.

Program 6. kola v neděli 7. dubna – 14.00: Mariánské Hory – Slavia Praha B, 15.00: Havířov – Říčany B.