Patriku, jaké byly vaše sportovní začátky?

S házenou jsem začínal v Kopřivnici už v šesti letech. Tatínek také kdysi házenou hrál, a tak k tomu bylo blízko. Chtěl jsem jako správný syn jít v jeho stopách. Pak jsem ale zkusil ještě i pár jiných sportů. Na chvilku jsem zkoušel karate, pak tenis a to už bylo asi na tři roky. Ale nakonec mě to moc nebavilo. Byl to individuální sport a hlavně v tak malém věku se ještě nehrají soutěže a mě to chybělo. V házené se už hrály nějaké zápasy a měli jsme dobrý kolektiv. Pak jsem souběžně s házenou hrál až do patnácti let florbal, ale nakonec vyhrála házená a věnoval jsem se jenom jí.

Takže zřejmě budou k házená nějaké geny po tatínkovi?

Asi ano. I mamka sportovala, dělala atletiku, takže sportovní geny nějaké budou. Nakonec i bratranec Kuba Fulnek sportuje, hraje fotbal za Bohemku (hrával i za Karvinou - pozn. aut).

Kopřivnice je dost házenkářské město, že?

To je. Mám pocit, že před pár lety to sice trochu opadlo, ale zase v poslední době zájem lidí o házenou v Kopřivnici roste. Kdysi byla velkým sponzorem Tatra a lidi dost chodili. Je to v Kopřivnici jediná nejvyšší soutěž a myslím, že s lepšící se hrou zase začínají fanoušci tu cestu do haly nacházet.

Jaký byl hlavní motiv k přestupu do HCB Karviná?

Musím říct, že v Kopřivnici jsem byl spokojený. Poté, co přišel Lubo Veřmiřovský, jsme nastartovali čtyřletý cyklus, který měl končit medailí. To sice neklaplo, ale myslím, že jsme se hodně zvedli a udělali jsme kus práce. Nicméně v Kopřivnici jsem byl od malička a cítil jsem, že už potřebuji změnu. Chtěl jsem se někam dále posunout, a tak Karviná byla ideální cesta. V Kopřivnici bych se nemohl věnovat jenom sportu a to mi právě tady umožnili. Baník vždy hraje o nejvyšší příčky, bojuje v evropských pohárech a to mě samozřejmě také lákalo. A v neposlední řadě i to, že jsem se chtěl naučit něco nového od zkušeného hráče. Takže další plus je to, že tady začal trénovat Michal Brůna, hrál na středu a o to cennější pro mě jeho zkušenosti jsou. Luba Veřmiřovský mě naučil řadu věcí, ale chtěl jsem zkusit získat zkušenosti i od někoho dalšího.

Bydlíte ve městě nebo odněkud dojíždíte?

Bydlíme s přítelkyní, která tady se mnou šla, v bytě kousíček od haly a to je super. Ona mě s házenou podporuje a dá se říct, že už ji i rozumí. Zná hráče, má přehled a baví ji to. Měli jsme už možnost trochu poznat město. Třeba procházka po náměstí a do zámeckého parku je moc pěkná.

Jak rychle jste zapadl do týmu?

To šlo rychle. Řadu kluků jsem už znal z reprezentace (Solák, Patzel, Užek, Franc) a tak jsem šel do kolektivu, který už jsem z velké části znal. A když to tak vezmu, tak já už za Karvinou hrál. Někdy v roce 2012 jel mládežnický Baník na Partille Cup do Švédska a já tehdy jel také. To bylo s paní Hajžmanovou…

Je v Baníku větší konkurence?

Konkurence je tady velká. Dobře hraje šikovný David Růža, velké zkušenosti má Slávek Mlotek, a tak je určitě od koho se inspirovat a zlepšovat. Na krajních spojkách jsou bombardéři Vojta Patzel s Dominikem Solákem. A také má určitě obrovský potenciál Artur Urbański. Vlastně i to byl jeden z důvodů přestupu do Karviné. Ve větší konkurenci je určitě snazší se posunovat dál.

Jak probíhají přípravné zápasy? Spokojenost?

Zatím určitě ano. Jak jsem říkal, je tu řada zkušenějších kluků, kteří tady hrají déle než já a tak mám možnost s nimi vše konzultovat. Zatím se snažím na spoluhráče napojit a hrát co je třeba. Musím se naučit všechny signály, kterých máme opravdu hodně, a tak je přede mnou ještě hodně práce.

Co čekáte od angažmá v Karviné?

Kdybychom se nedostali do finále extraligy, tak by to bylo asi velké zklamání…. Věřím, že jsou tady nastaveny ty nejvyšší cíle, což je pro mě osobně velká motivace. Za jakoukoliv medaili budu rád, v Kopřivnici jsem se jí nedočkal. Mou další motivací je určitě osobní zlepšení. Chtěl bych se herně dále posunout, což v přestupu, jak jsem už zmínil, hrálo významnou roli. Třeba se mi moc líbí, že jsou v Karviné speciální střelecké tréninky, to je super.

Láká vás zahrát si v budoucnu někde venku?

To je můj sen. Už kvůli jazyku, zkušenostem. Můj sen by bylo Španělsko. Luba Veřmiřovský tam léta hrál a tak nám své zkušenosti předával. Také jsem se už trochu začal učit španělsky. V Kopřivnici jsme měli hráče, kteří právě španělsky mluvili, a tak se to hodilo. Ale to je vše daleko, teď jsem opravdu spokojený v Karviné a soustředím se na hru v Baníku.

Máte za sebou i nějaké reprezentační zkušenosti. Jak vidíte své možnosti dál?

Já jsem strašně rád za každou zkušenost s národním týmem. Vím, že tam nemám jistou pozici. Hraje tam Tomáš Babák nebo Roman Bečvář, kterému teď parádně vyšla kvalifikace, ale zahrát si v týmu třeba s Martinem Galliou, kterého jsem vlastně od mala sledoval v televizi, to je velká čest. Nebo třeba to, že teď mohu v Karviné hrát s Honzou Sobolem, který je také dlouholetý reprezentant. Za každý start v reprezentaci jsem moc rád. Doufám, že právě angažmá v Karviné mi může pomoct se zase ještě zlepšit a třeba zaujmu trenéry reprezentace i v budoucnu.

