Mohl byste přiblížit, od kdy se datují začátky baseballu v Orlové, a jak velkou máte dnes základnu?

Počátky baseballu v Orlové se datují už rokem 1990, avšak samostatný oddíl pod názvem BK Super Slow Snails Orlová vznikl v Orlové v roce 1993. Velkou změnou pak prošel v roce 2001, kdy odešel zakladatel baseballu v Orlové Vladan Zikmund pracovat do zahraničí, a oddíl stál před rozpadem. Jen díky ochotným lidem jsme mohli pokračovat dál, od roku 2002 pak s novým názvem BK Snails Orlová. To trvalo do roku 2011, kdy došlo k přerušení činnosti mládeže. Po vzniku Městského sportovního klubu a hlavně z popudu ředitele MSK došlo k restartu mládežnického baseballu a od podzimu roku 2017 jsme začali opět trénovat. V současnosti čítá členská základna oddílu MSK Snails Orlová dvě kategorie, U11 a U8, což je 28 hráčů a pět kvalifikovaných trenérů. První ligové zápasy jsme hráli od loňska v kategorii U10 a v letošním koronavirem ovlivněném roce se v oblastní divizi Východ účastníme soutěží pro kategorie U11 a U8.

Zdroj: MSK Orlová

Ve svých řadách máte zkušené trenéry, ať už se jedná o vás, Michala Kozáka či Michala Křístka. Jak se vám práce s mládeží daří?

Jen bych chtěl podotknout, že já spíše pracuji jako vedoucí oddílu než jako trenér. U každého družstva máme dva trenéry a kromě obou Michalů, které jste zmínil, jsou to ještě Tomáš Křístek a Roman Olšanský, kteří vedou přípravku. Všichni jsou akreditovanými trenéry České baseballové asociace.

Daří se přilákat děti k baseballu?

Dnes obecně se děti získávají ke sportu velmi těžko, přesto věřím, že od příštího roku rozšíříme základnu o další kategorii. Protože baseball nepatří zrovna mezi obvyklé sporty v našem okolí, jedinou cestou, jak získat zájem dětí, je připravovat pro ně kvalitní a atraktivní tréninkový program a seznamovat veřejnost s naší činností. Pořádali jsme třeba Baseballový příměstský kemp společně s akcí Den s baseballem v období letních prázdnin. Prezentujeme baseball i na hodinách tělovýchovy na základních školách v Orlové a okolí, a s baseballem se seznamují i děti v mateřských školkách v rámci projektu „Sportovní školky“.

Jak náročný je baseball v oblasti fyzické přípravy, techniky, financí, či nároků na hřiště?

Baseball jako pálkovací sport je ve své podstatě docela náročný jak fyzicky, tak mentálně. Případní zájemci o tento nádherný sport se nemusí bát, že by ho nezvládli. V tomto směru se není čeho obávat. Čím mladší děti, tím jednodušší jsou pro ně pravidla hry. Ani finanční nároky pro rodiče dětí nejsou enormní. Členský příspěvek 200 Kč měsíčně není velký, když vezmeme v potaz, že celé sportovní vybavení zajišťuje klub. Jiné je to s baseballovým hřištěm. Před zhruba deseti lety tehdejší baseballový klub vybudoval originální hřiště v Orlové-Porubě, které ale vlivem přerušení činnosti zpustlo a nedá se využívat, také toto hřiště nikdy nemělo svoje zázemí. V současnosti využíváme k zápasům a tréninkům umělou trávu ve sportovním areálu Orlová.

Máte na kontě nějaké úspěchy, kterých si vážíte?

Úspěchy jsou a vždy je to práce kolektivu lidí, zapálených pro baseball. Zmínil bych výstavbu originálního baseballového hřiště, které včetně přípravy trvalo osm let. Za mou osobu byl velký úspěch i postup na Mistrovství ČR mladších kadetů v roce 2010, samozřejmě restart mládeže v roce 2017 a letošní umístění v oblastní divizi Východ na 4. místě. Úspěchů by se našlo určitě víc.

Zdroj: MSK Orlová

Od kolika let by měli začínat s baseballem ti, kteří by chtěli tento sport provozovat na vyšších úrovních?

Od pěti let. Začínající děti se učí baseball formou hry, se skutečným baseballem se začíná okolo deseti let, samozřejmě platí čím dříve, tím lépe. Pro náš oddíl platí, že rádi přivítáme děti od pěti do dvanácti let.

Je něco, co byste chtěli ve svém odvětví zlepšit, změnit, či veřejnosti vzkázat?

Odpovědět na otázku, co zlepšit či změnit, není úplně jednoduché. Vše se dnes odvíjí od financování sportu, a s ohledem na dnešní situaci nás čekají pravděpodobně horší časy. Takovou mojí vizí je vlastní baseballové hřiště a samozřejmě další rozvoj tohoto sportu v Orlové. Závěrem bych chtěl pozvat všechny děti, které by si rády vyzkoušely baseball, na naše tréninky na ZŠ Ke Studánce, ovšem až nám to covidová situace dovolí. Tréninky přípravky dětí do deseti let jsou každé pondělí a středu od 16 hodin, kategorie U11 trénuje v pondělky a čtvrtky od 16 hodin.