Jeho Karviná zdolala Lovosice 32:25 a vrátila se do čela tabulky. Baníkovci si po výbuchu v Kopřivnici potřebovali napravit reputaci, navíc proti Lovosicím měli extra motivaci za vzájemné neshody v uplynulé sezoně.

To po utkání potvrdil i Skalický, který dal v utkání pět gólů. „Motivace proti nim byla samozřejmě větší, a to za ty poslední rozepře mezi oběma kluby. Je fajn, že jsme je porazili, snad nám to vydrží i do budoucna,“ usmíval se Skalický.

Byl rád, že se tým rychle oklepal po nezvládnuté druhé půli v Kopřivnici. „Potřebovali jsme si spravit náladu a ukázat našim fanouškům, že to byl jen ojedinělý zkrat, a že jsme házenou hrát nezapomněli,“ vysvětlil levý křídelník Baníku.

Připustil, že hráči si s trenérem Brůnou vše vyříkali. „Bylo trochu rušno, ale i Michal ví, že takové zápasy se dějí, takže to chápal. Snažili jsme se to hodit za hlavu a hned v dalším utkání vyhrát, což se povedlo,“ pravil.

Vyzdvihl útočnou fázi, jejíž je součástí. „S ofenzivou můžeme být celkem spokojeni, přehráli jsme je. Zlomili jsme to asi na konci první půle, kdy Lovosice špatně vystřídaly a my přesilovkovou situaci v posledních sekundách vyřešili gólově. Tím pádem jsme jim odskočili na čtyři a už si to pohlídali,“ vybavoval si.

Ostatně – i jemu se v koncovce dařilo, přičemž lovosičtí hráči jej dvakrát „dohráli“ po střelbě. „Už jsem skákal, když do mě šli. Nevím, proč to udělali, to se nedělá. I gólman do mě skočil, bylo to zbytečné,“ pravil Skalický.

Karvinští však příliš času oslavovat vítězství nemají. Už v úterý totiž hrají další krajské derby ve Frýdku-Místku. „Moc času opravdu není, ale musíme to zvládnout. Bude potřeba mít stejné nasazení jako dneska. To by nám mohlo přinést úspěch,“ míní „Skalda“.