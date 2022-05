Skvělé představení si schoval už do čtvrtého zápasu do Plzně, kde dlouho držel naděje svého týmu. Tam to ještě nevyšlo, ale v neděli v pátém posledním utkání opět předvedl řadu famózních zákroků a přispěl ke konečnému vítězství 31:25.

„Podle mě rozhodlo nasazení a to, jak jsme se k tomu postavili. Dávali jsme šance, nedali jsme Plzni moc čuchnout. Od minulého finále, kdy jsme také hráli s Plzní poslední zápas doma a nezvládli ho, jsme se dost posunuli i psychicky. Jsme vyspělejší,“ mínil čtyřiadvacetiletý gólman Karviné.

Vyzdvihl vnitřní sílu mužstva a skutečnost, že HCB Karviná je pro všechny v klubu jako rodina. „Zní to jako klišé, ale my to opravdu tak máme. Nechodíme do klubu jako do práce, hodně při sobě držíme, trávíme dost času spolu i mimo halu. Zajdeme si na oběd, na kafe. Myslím, že jsme si to letos za tu tvrdou práci na tréninku zasloužili. Každý dřel na maximum, všichni jsme se navzájem povzbuzovali a věřili jeden druhému. To nás také dovedlo k titulu,“ mínil Mokroš, který za poslední roky v brance neskutečně herně vyrostl.

Jak svou pozici vnímá? „Velkou měrou se na mém posunu podílí Martin Galia (bývalý gólman Karviné a reprezentace), který se mnou trénuje. Věnuje se mi speciálně a já se pak jeho rady snažím dostat do zápasu a řídit se jimi. Chtěl bych mu za to tímto poděkovat,“ přiznal Mokroš, který tak vedle druhého supergólmana Baníku Nemanji Marjanoviće úspěšně navazuje na „Galošovu“ školu.

Ostatně - srbský srdcař mezi tyčemi Nemo Marjanović ve finále také výrazně pomohl, když v kritické chvíli lapil hostům jednu sedmičku (druhou napálil Vinkelhöfer mimo). Je ale jasné, že v osmatřiceti letech už nebude lítat v brankovišti jako zamlada a roli jedničky tedy přebírá právě Mokroš.

Znamená to pro něj něco víc přispět k titulu v této pozici? „Asi ani ne, vážil bych si titulu stejně. Vyhrát titul není jen tak a každý z nás má na něm nějaký svůj podíl a svou zásluhu, takže mi ani nepřijde, že bych se o něj zasloužil nějak víc než někdo jiný. Každý dělal, co mohl, abychom ho získali a vážím si jej stejně,“ zachoval kolektivní smýšlení Petr Mokroš, a to je nejspíš právě to, co baníkovce na nejvyšší stupínek v extralize dovedlo.

„Já myslím, že jsme tomu šli naproti. Poučili jsme se z loňska a ani po poslední porážce jsme neměli hlavy dole. Když nad tím moc přemýšlíte, může vás to stáhnout, nejlepší je hodit porážku hned za hlavu a jít rychle dál. To jsme udělali, všichni cítili víru v to, že se nám to doma může podařit. Byli jsme si tím téměř jistí, nevím, jak to lépe popsat, ale nikdo si prostě nepřipouštěl, že bychom neměli poslední zápas sezony vyhrát,“ usmál se Mokroš, který si svými výkony možná také říká o zahraniční angažmá jako někteří jeho spoluhráči. „Určitě bych se někdy chtěl podívat do zahraničí, ale zatím takové nabídky nemám, takže pokračuji v Karviné,“ zakončil jeden z hrdinů finále.