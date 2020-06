Osmadvacetiletý Chudoba nastupuje na pravé spojce, tedy na postu, na kterém v minulosti vynikal současný kouč Pepina Daniel Valo. Poslední dva roky Chudoba působil v mateřské Karviné, kam se vrátil po zahraničním angažmá. „Tehdy jsem jednal s Karvinou, ale i s Frýdkem-Místkem,“ uvedl Chudoba, který se nyní s Pepniem dohodl na roční smlouvě. „Měl jsem nabídky i ze zahraničí, ale rozhodl jsem se pro Frýdek-Místek. Já i klub jsme o tuto spolupráci měli zájem,“ dodal.

Frýdku-Místku poslední sezona vůbec nevyšla, v klubu však věří, že příští ročník bude zase lepší. Pomoct by k tomu měl právě i Chudoba, který by se měl stát jedním z lídrů týmu. „Chceme skončit výše než naposledy. Ale bude to chtít nějaký čas, než si to všechno sedne. Každý tým, do kterého přijdou noví hráči, totiž potřebuje čas na to, aby se sehrál. “ řekl zkušený levák, který se sejde i s několika bývalými spoluhráči.

Zase s Petrovským

Jedním z nich bude Vojtěch Petrovský, se kterým působil i v Karviné. „Vojta je skvělý hráč a jeden z nejzkušenějších hráčů v lize, hráli jsme spolu tři roky. Kromě něj znám ještě Víťu Pyška a Tomáše Mlotka, ten je taky odchovanec Karviné,“ připomněl.

V uplynulém ročníku chtěl Chudoba s Karvinou útočit na titul a těšil se i na závěrečné boje v evropském poháru, pak ale udeřil koronavirus a veškeré házenkářské dění skončilo. „Házená mi chyběla, ale co se dá dělat. Všichni si odpočinuli až nezvykle dlouho. Po sezoně býváme zvyklí zhruba na čtyřtýdenní volno, takže se určitě těším, až zase začne liga,“ vyhlíží příští měsíce Chudoba, který chce Frýdek-Místek vrátit do vyšších pater tabulky. „Budeme se snažit, aby v následující sezoně byly výsledky lepší. Věřím, že s trenérem Valem to bude pro celý tým krok vpřed,“ uzavřel.