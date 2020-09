V neděli si doma poradili se Zubřím, a to výrazně 33:22. Vzájemné nesmlouvavé bitvy mezi oběma celky už ztratily na výbušnosti. Ani nedělní zápas nebyl nijak vyhrocený.

„Také mi to tak připadalo. Já osobně jsem měl během utkání jen jednu výměnu názorů s brankářem Malinou, jinak to byl poklidný zápas. Ta jiskra vzájemných zápasů nám za poslední roky nějak vyhasla,“ usmál se pivot karvinského mužstva Jan Užek, jehož čtyři pohotové góly přispěly k hladké výhře Baníku.

V čem byste viděl rozdíly oproti prvnímu domácímu zápasu s Jičínem (27:26), který byl rozehrán podobně, ale výsledkově dopadl jinak?

Zásadní byl v tom, že jsme udrželi ten náskok (úsměv). Podle mě jsme v tom úvodním utkání byli o dost nervóznější než teď. To se pak projevilo. Dneska to bylo jiné, a co jsme si vytvořili v první půli, kdy to bylo plus pět, jsme postupně navyšovali. Za to jsme rádi, aspoň to nebylo tak těsné jako s Jičínem a zbytečně jsme si nezadělali na drama. Mohli pak dostat šanci další kluci z lavičky.

Kde jste viděl klíčovou pasáž utkání?

Musím zapřemýšlet. V závěru poločasu jsme utekli na pět, ale spíše to bylo celkové zlepšení obrany zkraje druhé půle. V té první jsme taky něco nedali. To se změnilo právě až po přestávce. Byla tam jistá hluchá pasáž při přesilovce, ale jinak dobré.

Jaké to bylo na brankovišti Zubří?

Tvrdé, ale šance jsem proměňoval. Hrálo se mi fakt dobře, jenže to i Jurimu (Gromykovi). Dneska jsme měli snad stoprocentní úspěšnost z prostoru pivota.

Jednou jste předvedl i úspěšnou rybičku…

To bylo z nouze, špatně jsem si míč zpracoval a musel za ním skočit do brankoviště. Naštěstí jsem to trefil.

Může být hra z pivota další z karvinských možností, jak v zápase převážit misky vah na svou stranu?

Já myslím, že určitě. Máme super střelecké spojky. Jak Solo, tak Paclík (Solák s Patzlem) se prosadí prakticky vždy, navíc tam nejsou jen oni, a když se obrany soustředí na spojky, vzniká zase prostor pro nás, pivoty. Navíc naše branky jsou z velké části zásluhou kluků, kteří nám to tam dobře hází. A to, že se prosazujeme z každé pozice, je strašně důležité, protože pak je naše hra pro soupeře hůř čitelná.