V předposledním dvoukole doma proti brněnským týmům sice zdolaly béčko Králova Pole, ale na rezervu Žabin nestačily, přestože podaly vynikající výkon. „Bohužel Žabiny přijely s tím nejlepším, co mohly poskládat. Tři hráčky z áčka, další holky občas s prvním týmem trénují a jejich výkonnost je pořád někde jinde než u nás. Ty holky mají z kvalitních tréninků v Brně zažité jiné, vyšší návyky a to dělá ve hře strašně moc,“ uznala zklamaně trenérka Havířova Iveta Rašková.

Své družstvo musela ale pochválit. „Po první půli jsme byly trochu vykulené, co proti tak kvalitní hře budeme vůbec dělat, ale změnily jsme taktiku, úplně opustily náš zažitý systém a holky se opravdu vypjaly k výbornému výkonu. Zlepšily práci v obraně, vypomáhaly si, akceptovaly soupeřovu rychlost,“ chválila Rašková.

Domácí postupně snižovaly náskok Žabin, který si Brňanky vybudovaly drtivým nástupem ve druhé čtvrtině, kdy Havířovanky vůbec nestíhaly nastolenému tempu, jenže na úplné smazání už nedosáhly. „Nezbývá než sportovně popřát Žabinám, byla to pro naše holky slušná škola,“ uznala Rašková.

Tou dobou už mohla domácí tým těšit aspoň předešlá výhra nad KP Brno. „I to byl ale těžký zápas. Není se co divit, týmy bojují o co nejlepší pozice, v našem případě o samotné play off a také ‚kápéčko‘ si k nám přivezlo velmi zkušené a kvalitní hráčky. My zase měly právě z Žabin zapůjčenou Aťku Kopeckou, která patřila k nejlepším hráčkám na hřišti,“ přibližovala Rašková.

Havířovanky i zdě podaly velmi dobrý výkon, ve třetí čtvrtce se rozehrála ke střeleckému koncertu Michaela Drtilová, Havířovanky soupeře přibrzdily změnou obrany a nakonec urvaly potřebnou výhru.

Ta ovšem nemusí stačit, neboť Havířov je dvě kola před koncem až devátý. Na osmé KP Brno B ztrácí jednu výhru, takže musí doufat, že Brňanky neuspějí v Praze na Spartě a v Nuslích, a zároveň musí samy vyhrát alespoň v Jablonci (druhý zápas hrají v Mladé Boleslavi). „Máme sice s ‚kápéčkem‘ lepší vzájemné zápasy, ale musíme minimálně jednou vyhrát, což nebude žádná legrace ani v tom Jablonci. Je to škoda, ale ztratily jsme doma několik zbytečných zápasů, hlavně se nám nepodařil začátek roku, a na to teď doplácíme. Ale budeme bojovat,“ slíbila trenérka Rašková.

VÝSLEDKY

BK Havířov – KP Brno B 74:60 (31:36)

Rozhodčí: Konvička, Rusz. TH: 15/9:17/16. Trojky: 9:2. Fauly: 16:16. Doskoky: 57:36. Diváci: 50.

Havířov: Kopecká 24 (15 doskoků), Drtilová 23 (4 trojky), Paťorková 13 (15 doskoků), Menšíková 6, Morávková 5, Kuběnová 2, Písková, Snopková.

Nejvíce bodů KP B: Mončeková 12, Šívrová 10.

BK Havířov – Žabiny Brno B 72:80 (33:53)

Rozhodčí: Rusz, Konvička. TH: 27/18:16/10. Trojky: 4:10. Fauly: 19:18. Doskoky: 36:49. Diváci: 35.

Havířov: Paťorková 18 (16 doskoků), Drtilová 18, Kopecká 20, Morávková 8, Káňová, Písková, Snopková, Kuběnová 4, Menšíková 2, Pavlicová 2. Trenérka: Rašková.

Nejvíce bodů Žabin B: Šoukalová 19, Galíčková 18, Hamzová 13.