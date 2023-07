/FOTOGALERIE/ Za sebou má dva roky studia na americké vysoké škole Stetson na Floridě a také další obrovský úspěch v plážovém volejbale. K loňskému triumfu v univerzitní konferenci ASUN přidala v této sezoně jednadvacetiletá smečařka Karin Žolnerčíková z Orlové další prsten za vítězství.

Plážová volejbalistka Karin Žolnerčíková získala druhý prsten za vítězství v americké univerzitní konferenci ASUN. Ve finále NCAA šestnácti nejlepších týmů z celé USA se spoluhráčkou Shae Henson skončily druhé. Teď sbírá body na českém i evropském písku. | Foto: archiv Karin Žolnerčíkové

Členka Beach Volleyball Karviná, která v klasickém volejbale v minulosti oblékala dres extraligové TJ Ostrava, nastupuje na americkém písku s parťačkou Shae Henson a na své univerzitě jsou jasnými jedničkami. Vítězstvím v konferenci ASUN se kvalifikovaly do závěrečného finále NCAA pro šestnáct nejlepších týmů z celé USA.

Výsledek? Druhý nejlepší pár Ameriky!

Sestry z Karviné válí na písku i sněhu, trofeje sbírají v cizině. Podívejte se

„Je to obrovský úspěch,“ konstatoval Otakar Kotyza, předseda BV Karviná, s tím, že po návratu domů se Žolnerčíková zapojila do dění na českých i evropských plážích.

S Alžbětou Tomášovou ze Sokola Brno obsadily 3. místo v Letním poháru v Praze – Střešovicích, v Českém poháru skončily v pražském Ládví páté a v Karlových Varech deváté. Pak přišla nečekaná nabídka zahrát si turnaj světové série FIVB Beach Pro Tour Future ve švýcarském Spiez s Michaelou Břínkovou z Beach Academy Victoria Brno.

Z haly na písek, salto přes kapotu a pád. Žolnerčíková se přesto loučila bronzem

„Nejprve však bylo nutné vyhrát dva zápasy v kvalifikaci, což se jim podařilo a postoupily do hlavní soutěže pro 16 týmů světa,“ prozradil Otakar Kotyza, že přes dvojice z Rakouska a Estonska prošly do elitního výběru.

V něm zdolaly 2:1 Australanky Phillips – Kendall, Švédky Thurin – Thurin i Rakušanky Kernen – Niederhauser ve čtvrtfinále, semifinále s Jonson a Fleming z Austrálie zvládly 2:0.

Po boji prohrály až ve finále s Ukrajinkami Lunina a Lazarenko 1:2. „Pro obě je to velký úspěch i zisk bodů do mezinárodního žebříčku FIVB, byl to první společný zápas a dokonce spolu předtím ani netrénovaly,“ prozradil předseda karvinského klubu.

Tři cizinky skončily. Vrací se Kojdová, další posily ulovila Ostrava na Hané

Další body získala Žolnerčíková koncem června na turnaji FIVB Future v italské Messině, kde s Andreou Lorenzovou (Beachvolejbalová škola Praha) obsadily 4. místo. Na domácím písku s Vanessou Hurníkovou (TJ Ostrava) vyhrály Letní pohár v Kutné Hoře, na Českém poháru v Opavě skončily třetí a v Nymburku s Julií Honzovičovou (Olymp Praha) byla sedmé.