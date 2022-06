A mnozí si sdělovali, jak prožívali nedělní rozhodující zápas, kdy se o zisku 14. titulu pro Karvinou rozhodlo. „Po těch dvou zápasech v Plzni, kde fan klub nemohl chybět, jsem věřil že doma už to klapne. Ale byl jsem od rána nervózní jako snad nikdy v životě,“ prozradil šéf karvinského fan klubu Libor Krawczuk.

Michal Brůna: Hlavní prioritou je udržet ekonomicky zdravý klub

Trochu se prý zklidnil asi deset minut před koncem zápasu, když byl přesvědčený, že jeho milovanému Baníčku nemůže vítězství a titul uniknout. „K vítězství přispěla i atmosféra v hale. Bylo plno, jako za starých časů,“ usmívá se zasněně Libor.

Po bouřlivých objetích v záplavě tryskajícího sektu na palubovce pak fanoušci poseděli v bufetu, aby titul oslavili. Hráči se poté přesunuli do restaurace na náměstí.

Tým házenkářů slavil s fanoušky mistrovský titul na Lodičkách v Karviné.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Loučili se Patzel a Sobol

Pro brankářskou oporu Karviné Nemanju Marjanoviće je letošní titul pátý v pořadí. „Jsem v Karviné sedm let a sedmkrát jsme hráli finále. Nádhera,“ rekapituluje. Věřil prý, že letos to už (po loňské prohře v pátém zápase doma na sedmičky právě s Plzní) vyjde. „Sport je spravedlivý. Když pracuješ, makáš, odmění tě. A to se stalo nám za to loňské finále,“ říká rozhodně srbský brankář, který se už chystá a moc těší na letní dovolenou na Balkáně s rodinou. Nemo, jak se mu přezdívá, se na podzim do Karviné vrátí, aby se opět postavil do branky.

Karvinští házenkáři to dokázali! Získali titul mistrů republiky

To pro Vojtěcha Patzela byly středeční oslavy zároveň loučením. Od nové sezony bude nastupovat v druhé německé lize v týmu Lübeck-Schwartau.

S aktivní hráčskou kariérou se rozloučil také křídelní hráč Jan Sobol. Osmatřicetiletý karvinský rodák bude v klubu pokračovat jako trenér, což po návratu ze zahraničního angažmá částečně zvládal i dosud.