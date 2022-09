Ultramaratonci na POHO 50 obíhali mj. Karvinské moře s šachtou ČSM v pozadí, okolo něhož vede nová cyklostezka. Stejný povrch a rovinka je provázely až do Dětmarovic okolo Olše, cestou do Doubravy bylo menší stoupání a klesání k rekultivovanému jezeru Kozinec a následoval návrat do Darkova a opakování části trasy.

OBRAZEM: Takhle vypadala Revírní pohodová padesátka v okolí Karvinského moře

Na té si vedl nejlépe Roman Slavík z Karviné s časem 4 hodiny, 3 minuty a 1 sekunda. A měl co dělat, jelikož část padesátky běžela na čele Libuše Horáčková z Ostravy-Poruby, v cíli celkově druhá a mezi ženami logicky první v čase 4:10:27. Ultramaraton nakonec zvládlo dvanáct vytrvalců; jeden z nich skoro polovinu odchodil.

„Trať má docela svižný profil, je fakt hrozně zajímavá, jsem rád, že jsem ji šel otestovat. Příští rok to už tak snadné s výhrou nebude,“ tipuje vítěz padesátky Roman Slavík.

„Takový závod jsem běžela poprvé a splnila si po maratonu další výzvu,“ svěřovala se vyčerpaná v cíli nejlepší v ženách Libuše Horáčková. Zmínila i drsné podmínky: Déšť a vítr!

Deník otevřel novou redakci v Ostravě. I s pohárem pro vítěze Ligy mistrů

POHO 50 nebyla zdaleka jen o ultramaratonu. V Karviné se totiž běžely také půlmaraton, pět kilometrů či štafety na čtyřikrát pět kilometrů.

V běhu na 5000 metrů se zase startovalo se psy i kočárky a závodění se dočkaly i děti od roku narození 2004 výše. „To všechno pod heslem: Běhej v POHO! A s radostí v pohybu,“ upřesnila pořadatelka Krplová.

Ta také prozradila další plány. V roce 2023 chystají organizátoři do unikátní pohornické krajiny etablovat Mistrovství ČR v běhu na 50 kilometrů. „Více než dvě století okolí Karviné formovala nadlidská síla horníků a jejich životní příběhy. Nyní se zdejší krajina vrací do náruče přírody v unikátní symbióze,“ doplnila.