AM Madeira Andebol SAD přijede do Karviné k odvetě osmifinále, přičemž domácí Baník Karviná vůbec není bez šance na postup. Minulou neděli prohrál ve Funchalu jen 27:30 a je v nadějné pozici. Musí ale zlikvidovat tříbrankové manko z prvního duelu.

„Není to nemožné, ale bude to těžké. Soupeř je velmi zkušený, s věkovým průměrem třicet let a kvalitním Srbem Vražalicou na pivotu. Jsou tam ostřílení borci, kteří mají za sebou spoustu zahraničních angažmá a účastí v pohárech,“ uznává lídr karvinského týmu Michal Brůna.

Zaskočila baníkovce nějak hra Madeiry v prvním utkání? „Spíš se nám dost věcí potvrdilo. Překvapili nás snad jedině osobní obranou dvou spojek v momentě, kdy jsme útočili sedm na šest. Přesto, že jsme se připravovali na jednotlivé hráče soupeře, v rozhodujících a vypjatých situacích jsme nebyli schopni vždy realizovat to, na čem jsme se dohodli,“ ohlíží se za čerstvou zkušeností Brůna.

I on litoval nepodařené koncovky v Portugalsku. „Mohli jsme snížit na rozdíl gólu, místo toho jsme dostali a v úplném závěru znovu. Toho se musíme doma vyvarovat. Ale není to ztracené a popereme se o senzaci,“ slibuje Brůna.

Pomohou diváci?

Trenér Marek Michalisko spoléhá na podporu domácího prostředí. „Je to klišé, ale naši fanoušci nám už v minulosti několikrát významně pomohli a já pevně věřím, že pomohou i v tento moment. Postup přes Madeiru by byl velkým úspěchem,“ míní Michalisko.

Snad tedy házenkářští příznivci nejen z Karviné dorazí v neděli do haly a zaplní ji po okraj. „My určitě uděláme vše pro to, abychom se pokusili o postup. Je to velká šance,“ zdůrazňuje kouč HCB.

Jak toho docílit? Třeba zahrát tak, jako se to povedlo ve středu v rámci extraligové předehrávky v první půli na Dukle. „Obrana pracovala znamenitě, plnili jsme všechny úkoly do puntíku. Proti Madeiře to budeme muset vydržet celý zápas. Udržet koncentraci na maximální hranici, a po dobu šedesáti minut. Jiná cesta nevede,“ uvědomuje si Michalisko.

Portugalští hráči jsou totiž v soubojích jeden na jednoho nesmírně šikovní, baníkovci si budou muset v defenzivě vypomáhat, zaskakovat jeden za druhého. Nutností je proměňovat nabídnuté šance. „Mají tam tři velmi dynamické hráče s rychlou kličkou a tvrdou střelou, kteří v naší lize nejsou moc k vidění. Ti svoje šance často proměňují. My musíme také,“ zakončuje Brůna.

Nedělní duel startuje v karvinské hale házené v 10.30 hodin.