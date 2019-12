Porážky stolních tenistů. První šestka se vzdaluje

Havířov – Extraligoví stolní tenisté havířovského Baníku nakrojili druhou třetinu základní části.

Tak jak to uděláme? Jako by se ptal trenér Kamil Koutný (vlevo) svých svěřenců na to, kdy začnou konečně vyhrávat. | Foto: Michal Polák