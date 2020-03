I když, jak se to vezme. Proti El Niňu je to z havířovského pohledu prakticky pokaždé bez šance, a KT Praha je aktuálně adeptem na medaile. „To ano, oni sestavili velice silný tým, ne nadarmo jsou druzí za El Niňem,“ poukázal na postavení dalších Pražanů v tabulce trenér havířovského celku Kamil Koutný. „Nicméně zrovna proti KT jsme na tu remízku dosáhnout mohli,“ zalitoval.

Ale postupně - na stolech El Niňa si Havířované přijeli povinně odehrát zápas. „Když je El Niňo v nejsilnějším složení, tak se téměř nedá porazit,“ uznal Koutný.

Jediný set proti domácím uhrál zkušený David, který mimochodem nebyl proti Kleprlíkovi zase tak daleko od úspěchu, neboť ve čtvrtém setu vedl 10:4, jenže pak prohrál osm míčků v řadě a bylo po nadějích. „Oni jsou ale tak siní, že ani jedna dílčí výhra by pro nás nic neřešila,“ mávl rukou Koutný.

Důležitější byl pro Havířovany souboj s KT Praha, v němž Koblížek porazil Vožického 3:2. „To bylo super, bohužel nikdo další se k němu nepřidal, hlavně Péťa David, u něhož prakticky pokaždé počítáme s dvěma body,“ uznal Koutný.

David však ve vyrovnané bitvě prohrál s Vožickým 1:3 a nakonec i s Pavelkou, nad kterým vedl 2:0 na sety, ale prohrál 2:3. „Kdybychom dosáhli na remízu 3:3, tak máme dva body, které by nám nesmírně pomohly. Závěrečná čtyřhra je pak už hratelná proti komukoliv v extralize, to je specifický zápas a my na ni máme šikovné hráče. Ale bohužel,“ zalitoval Koutný.

Baníkovci jsou tak dvě kola před koncem stále v nejistotě. „Budeme muset porazit některý z ostravských celků, pokud se tedy vůbec bude hrát,“ upozornil trenér Havířova na problém nouzového stavu kvůli koronaviru, který platí plošně po celé republice.

VÝSLEDKY

El Niňo Praha – Baník Havířov 4:0

Body: Kučera 2, Kleprlík, Prokopcov

Baník Havířov – KT Praha 1:4

Body: Koblížek – Pavelka 2, Vožický, Olejník