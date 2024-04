/FOTO/ Bylo to velké překvapení! Ragbisté Havířova po debaklu před týdnem v Petrovicích porazili v tabulce lépe postavené ostravské Sokoly. Nedělní domácí zápas 7. kola II. ligy s Mariánskými Hory po nečekaně dobrém výkonu vyhráli 27:22 a obhájili Slezský kylof, trofej určenou pro vítěze regionálního derby, kterou měli v držení od loňska.

Ragbisté Havířova v 7. kole II. ligy porazili doma Sokol Mariánské Hory 27:22 a obhájili Slezský kylof. Oba týmy po derby s trofejí. | Foto: Josef Koláček

Proti zápasu v Petrovicích havířovské mužstvo hrálo se zaujetím a snahou nepřipustit hosty do průniků a brejků, jak se to dělo v prvním utkání v Ostravě, které Havířov prohrál 7:24. Přesto to byli ostravští rojníci, kteří první zdolali bodovou metu, kapitán Lukáš Csernai se probil do havířovského brankoviště a položil první pětku, Michal Havránek zvýšil kopem.

V tu chvíli ostravští fandové zajásali, ale o pár minut později už bylo srovnáno. I domácí po podobné akci rojem bodovali, po dlouhé době položil Daniel Aberle a Dan Walek srovnal kopem na 7:7. Ještě jednou, ale to bylo v zápase naposledy, se Ostravští dostali do vedení ve 12. minutě po Havránkově trestném kopu.

Velkou výhodou domácích byla dominance roje ve mlýnech, tím získávali hodně míčů pro útočnou formaci i znesnadňovali hostům rozehrávku při jejich vhazování do mlýna, když je donutili couvat. Tak málem vyšlo položení Noelu Sittkovi po přetlačeném mlýnu, ale hosté se stačili položit pod míč, pětka nemohla platit.

Ve 30. minutě se Bigentimu Tsikarishvilimu, zvanému Bačo, podařilo vypíchnout přihrávku Ostravy a byť byl v obranném území hostů složen, jeho zákrok se stal zárodkem bodové akce Havířova. Hosté totiž v následujícím seskupení zvaném ruck zahráli proti pravidlům a Dan Walek kopl míč z trestného kopu přesně k autové lajně nabíhajícímu křídlu Danu Ogurčákovi, a ten svým položením zajistil Slezanům poločasové vedení 12:10.

Ve druhém poločase s chutí hrající Havířov předvedl několik akcí oceněných potleskem diváků a postupně se po pětkách Hynka Hřebíčka, Noela Sittka a trestném kopu Dana Walka propracoval k vedení 27:10. Ale Sokolové se nevzdávali, v poslední dvacetiminutovce vystupňovali tlak, kterému domácí obrana neodolala a dvakrát byla prolomena, pětky položili František Hanus a Lukáš Csernai. Ostravští tak nakonec dosáhli i na defenzivní bonusový bod, když snížili sedmnáctibodový náskok Havířova na rozdíl 5 bodů, za který získali bonusový bod.

Domácí Daniel Aberle se probíjí obranou Sokola Mariánské Hory k prvnímu položení Havířova.Zdroj: Josef Koláček

Řekli po derby

Hlavní trenér domácích Patrik Kovács byl spokojen, že tým konečně předvedl hru podle jeho představ: „Věděli jsme, že ze tří následujících domácích zápasů potřebujeme uhrát 12 bodů, abychom se vyhnuli baráži. Do zápasu jsme tedy vstoupili aktivně a snažili se vytvářet tlak na soupeře. Připravoval jsem hráče na možnou převahu v mlýnech. To se splnilo a tak jsme mohli daleko více útočit a měli více míčů ve hře. Soupeř byl dobře připraven na naše autová vhazování, a tak mlýny byly v zápase rozhodujícím faktorem. Konečně nám také zahrál útok dle představ, jak v obranné tak v útočné fázi. Sice jsme po prostřídání v posledních 20 minutách tahali za kratší konec a navíc jsme nedisciplinovaností dovolili soupeři zápas zdramatizovat. Do zbývajících zápasů musíme zapracovat na větší disciplinovanosti a na zlepšení obranné hry.“

Také asistent trenéra Pavel Indrák si po zápase pochvaloval: „Dneska nám na rozdíl od Petrovic vycházelo všechno.“

Původem skotský trenér Sokolů Rob Vann uznal, že tentokrát byl Havířov lepší: „Klobouk dolů před soupeřem, přizpůsobil se podmínkám mnohem lépe než my a zasloužil si vyhrát. Z výsledku jsme mimořádně zklamaní, ještě více z výkonu, nedodrželi jsme standardy, které jsme si stanovili. Od kluků očekávám velkou reakci, tento výkon byl nepřijatelný.“

II. liga ragby – 7. kolo:

RC Havířov - Sokol Mariánské Hory 27:22 (12:10)

Body - RC Havířov: Daniel Aberle, Daniel Ogurčák, Hynek Hřebíček, Noel Sittek a Daniel Walek po 5, Radek Harenčák 2.

Sokol Mariánské Hory: Lukáš Csernai 10, Michal Havránek 7, František Hanus 5.

Sestavy - RC Havířov: 1 Giorgi Okromelidze (18 Ondřej Benčík 41'), 2 Pavel Indrák (16 Adam Grabski 43'- 17 Dominik Kusý 69'), 3 Patrik Kovács; 4 Filip Sláma, 5 Daniel Aberle; 6 Leon Sittek (21 Jacob Juračka 70'), 7 Lukáš Regec, 8 Noel Sittek – 9 Dominik Kovács, 10 Daniel Walek (C) – 11 Daniel Ogurčák, 12 Denis Tomčík (23 Rostislav Plinta 60'), 13 Bigenti Tsikarishvili, 14 Radek Harenčák (20 Ondřej Pindur 70') – 15 Hynek Hřebíček, 19 Jaroslav Jurka. Trenéři: Patrik Kovács, Pavel Indrák.

Sokol Mariánské Hory: 1 Lukáš Csernai, 2 Ondřej Tyrpa, 3 Aleš Badura; 4 Filip Stalcer (18 František Hanus 48'), 5 Daniel Chromulák; 6 Vít Mališ, 7 Roman Veselka, 8 Lukáš Šmíd – 9 Jan Selig, 10 Daniel Kereškéni – 11 Matěj Ďurovec, 12 Viktor Tremko, 13 Michal Havránek, 14 Radek Mrkvica – 15 Petr Kratochvíl, 16 Dominik Janiš, 17 Jan Neubauer, 18 František Hanus. Trenéři: Robert Vann, Michal Havránek.

Petrovice – Říčany B 34:25 (29:10)

Společenství Č. Budějovice/Nýrsko – Slavia Praha B 15:37 (8:15)

Průběžné pořadí: 1. Petrovice 31 bodů, 2. Říčany B 30, 3. Mariánské Hory 20, 4. Havířov 12, 5. Slavia Praha B 12, 6. spol. Č.Budějovice/Nýrsko 3 (stržen bod za kontumační prohru v 6. kole).