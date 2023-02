Chorvatská univerzálka se klidně může dát na dráhu slavné influencerky, rozhodně by ji to uživilo. Jako hvězda Instagramu se ale prý necítí.

„Ne, to ani ne. Ani se na to moc nedívám. Jestli to pomůže přivést nové fanoušky, je to vždycky fajn. Ale jsem pouze součást týmu,“ prozradila Dapičová Deníku.

To ale není vše. Existuje ještě fanouškovský profil Barbary s názvem volley_beauty_, tedy „volejbalová kráska“, který aktuálně sleduje neuvěřitelných 565 tisíc lidí!

„Podporují mě od samotného začátku. Je to už hodně dávno, když jsem ještě byla nikdo. Takže jim děkuji,“ vzkázala správcům druhého slavného profilu na sociálních sítích.

Rodinná atmosféra a fanoušci

Ale zpět k volejbalu. Dapičová se v Olomouci zatím rozkoukává. V Přerově už ale byla jednou z nejlepších hráček na hřišti a bodově dotáhla vysokoškolačky k překvapivě těsné výhře 3:2 na sety.

„Je to pro mě hodně nová zkušenost. Proti Přerovu jsem poprvé hrála od začátku. Líbí se mi tady. Je tady rodinná atmosféra a fanoušci jsou fajn. Zatím dobré,“ usmívala se Barbara.

Brzy 28letá volejbalistka přišla do Česka z italského Sassuola hrajícího Serii B, kde však neměla ideální herní vytížení i kvůli zdravotní komplikaci.

„Protože se vracím po zranění kolene, nevěděla jsem, co očekávat. Ani tým nevěděl, co může čekat ode mě. Takže jsem přijela na asi týdenní zkoušku, abychom zjistili, jestli se klubu líbím a jestli se v Olomouci bude líbit mně. Asi po třech dnech bylo jasno, dohodli jsme se,“ prozradila Dapičová.

Hvězda sociálních sítí má za sebou mimo jiné také švýcarský mistrovský titul s týmem Viteos NUC z loňské sezony či postup do italské A1 s klubem Vallefoglia. Prestižní nejvyšší soutěž na apeninském poloostrově si zahrála v sezoně 2018/19 v dresu Reale Mutua Fenera Chieri.

Dapičová si zahrála také v Belgii, Německu nebo Maďarsku, studijní léta prožila ve Spojených státech na arkansaské univerzitě.

Mimochodem, v Americe na univerzitě působila také její krajanka, přerovská univerzálka Isabela Kovačičová. Dapičová se však s 25letou Zubřicí do středečního extraligového utkání nepotkala.

„Neznáme se, Chorvatsko jsem opustila, když mi bylo osmnáct, takže moc dalších holek neznám. A přiznám se, že jsem netušila, že také hrála ve Spojených státech,“ usmála se závěrem atraktivní olomoucká posila.

Zdroj: Youtube