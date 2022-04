„Bylo vidět, že to ještě není ono, ale to je po takové pauze normální a my jsme v klidu, neboť věříme, že se do toho Solo zase dostane,“ komentoval jeho start trenér Karviné Michal Brůna.

Góly Soláka nemusely domácím tolik chybět, neboť v reprezentační formě pokračuje jeho „dvojče“ v karvinském dresu Vojtěch Patzel. Opět byl oporou a Karvinští předvedli i úspěšnou hru pivotů a křídel.

Přesto si v první půli častokrát vylámali tuby na skvěle chytajícím Petrželovi. Šlo vidět, že obrany hrály stěžení roli a bylo těžké se proti nim prosadit.

Jenže i na opačné straně, tedy té karvinské, se k velkému výkonu vypjal brankář. Petr Mokroš odchytal famózní zápas a lví měrou se podílel na domácím vítězství.

„Od začátku jsme ztráceli. Nestáli jsme pevně na nohách a tahali za kratší konec. Sice jsme se pak přiblížili na rozdíl branky, ale to dotahování stojí strašně moc sil a my navíc v nevhodný moment udělali pár chyb, po kterých nám Karviná zase odskočila,“ hodnotil zápas trenér Dukly Michal Tonar.

Jeho protějšek sáhl v určitých momentech i k nacvičené hře sedm na šest, která poměrně vycházela. Risk bez brankáře, ale v přesile jednoho muže v poli, přinesl baníkovcům zisk v podobě náskoku, který pak sice ztratili, ale v této době podržel spoluhráče právě Mokroš v bráně, a také Skalický s Nantlem, kteří dávali důležité branky.

„Změnili jsme obranný systém na 1-5 a také hráli vepředu variantu sedm na šest, která se nám vyplatila. Šance jsme si vytvářeli už předtím, ale ne vždy se vše promění,“ komentoval průběh utkání Michal Brůna.

„Pochválit musím Nantla, s jeho góly jsme ani moc nepočítali,“ usmál se. „A také Mokroše. Zachytal výborně, 22 zákroků je parádní číslo,“ doplnil trenér Baníku.

A co zápasu říkal hrdina utkání Petr Mokroš? Připravoval se na střelce Dukly? „Připravoval jsem se klasicky, viděl jsem nějaká videa, ale v zápase je to stejně víc intuice. Je třeba uznat, že v prvním poločase chytal skvěle Petržala, potrápil nás, protože nám chytil nějaké loženky. Až pak jsme to urvali na tři čtyři góly a musím říct, že naše obrana byla dnes fakt dobrá. To byl hlavní faktor toho, že jsme dneska vyhráli,“ uznal Mokroš a zmínil báječné karvinské diváky. „V atmosféře plné haly se hraje fantasticky, věřím, že nás fanoušci přijedou povzbudit i ve středu do Prahy,“ dodal.

Baník Karviná – Dukla Praha 32:25 (11:8)

Sled: 1:2, 5:3, 8:5, 11:6, 13:10, 16:11, 17:14, 20:16, 21:20, 24:21, 25:23, 31:23. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 4/4:4/4. Vyloučení: 3:2. ČK: 39. Fulnek (Karviná). Diváci: 1658. Stav série: 1:0.

Karviná: Mokroš, Marjanović, Tabara – Skalický 5, Jan Užek 6, Solák 1, Patzel 10/4, Fulnek 1, Nantl 3, Sobol 1, Franc 1, Halama 1, Mlotek, Růža 2, Petrović 1, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Prahy: Blecha 7, M. Březina 6, Šůstek 6/4.