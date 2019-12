Karvinští házenkáři ve čtvrtfinále národního poháru uspěli a spolu s Plzní a pražskou Duklou postoupili do semifinále. O posledním do kvarteta se rozhodne za týden, kdy proti sobě hrají Nové Veselí a Hranice.

Jak utkání Chudoba viděl? „Skoro pořád jsme vedli, v určitých momentech se více štěstí přiklonilo k soupeři, který nás pokaždé dotáhl a někdy deset minut před koncem se dostal dokonce do vedení. Na konci jsme to zase se štěstím uhráli my a Péťa Mokroš předvedl v poslední sekundě důležitý zákrok,“ vracel se Chudoba ke klíčovým okamžikům pohárového derby.

Jak to, že vám v posledních sekundách kopřivnický Donoso vyplul na brankoviště tak sám?

V poslední minutě už nemůžete faulovat, protože by to byla o sedmička, vyloučení, případně červená karta. Chtěl jsem ho zdvojit, ale nestihl bych to včas a byl bych za ním, tak jsem to nechal na Péťovi a on to perfektně chytil.

Vy sám jste chvíli předtím rozhodl, ale také to bylo tak tak. Rozhodčí po time outu signalizovali posledních šest přihrávek na útok, všiml jste si?

Asi jsem už musel střílet. Myslel jsem, že je to teprve pátá přihrávka, ale byl tam prostor a spadlo to tam.

Kolikrát jste trefili v útoku gólmana Chalupu?

Asi mockrát. Přilepilo se mu to na nohy, ruce. Ale i díky tomu to byl super zápas. Takové drama by se dalo spíš čekat v Kopřivnici, kde za dva týdny hrajeme ligu.

Mohla se na vás projevit únava?

Teď máme to klasické nahuštěné období, za posledních deset dnů je to čtvrtý zápas a únava tam je. Ale jsme trénovaní na to, abychom to zvládli. Myslím, že právě takové zápasy nás posouvají dál. Když vedete o deset a daří se, tak to jde samo. Cennější je, když se nedaří, prohráváte a stejně nakonec vyhrajete.

Bylo derby dobrou průpravou pro druhé derby v extralize?

Asi tak, v neděli nás čeká Frýdek v extralize a je potřeba zvládnout i tohle. I ve zbytku roku je to nabité, naštěstí už nehrajeme systémem středa - neděle, tak si trochu odfrkneme a hlavně budeme moci kvalitně potrénovat, nacvičit si zase nějaké nové kombinace, kterými bychom mohli překvapit soupeře. Teď na to nebyl vůbec prostor.

V Českém poháru jste mezi posledními čtyřmi, spokojenost?

Semifinále je fajn, máme ambice i v poháru. Vždy je těžší prvenství obhájit, než ho vyhrát napoprvé. Vidíme, že se každý na nás chce vytáhnout, jako dneska Kopřivnice.