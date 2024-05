/FOTO/ Už jsou v pohodě! Ragbisté Havířova v předposledním kole základní části II. ligy porazili doma „béčko“ pražské Slavie 40:15 a zachránili účast v příštím ročníku soutěže. Bez ohledu na výsledek posledního zápasu s rezervou mistrovských Říčan, která vede tabulku, se vyhnou baráži o udržení s druhým týmem III. ligy.

Ragbisté Havířov v 9. kole porazili doma Slavii Praha B 40:15 a zachránili se ve II. lize. Na snímku Roman Barabáš pokládá pětku na 17:0 pro Havířov. | Foto: RC Havířov

Autor: Karel Gaman

„Teď už můžeme být v klidu, protože vítězstvím nad Slavií jsme si upevnili pozici pro závěrečný boj o 3. místo, což je oproti loňsku určitý výkonnostní posun k lepšímu,“ připomenul kouč Havířova Patrik Kovács, že v nadstavbě se tým utká se Sokolem Mariánské Hory o konečné 3. příčku.

Před týdnem havířovští ragbisté bez boje získalli pět bodů a skóre 35:0 za kontumační výhru nad společenstvím Nýrska a Českých Budějovic. Spojené kluby nedokázaly kvůli zraněním i jiným trablům postavit tým k utkání v Havířově a nakonec ze soutěže odstoupily.

V domácím duelu s rezervou Slavie vyšel Havířovu začátek. Už ve 3. minutě reprezentant do 23 let Noel Sittek z úvodního náporu domácích položil první pětku zápasu, byla to už jeho šestá v této sezoně. O sedm minut později přidal svou první pětku Denis Tomčík.

Slavia se dostala ke slovu poté, co domácí prohráli vlastní autové vhazování, zadní řady dostatečně nepokryly prostor a umožnily Pražanům přečíslení a položení. Naštěstí to byla jedna z mála chyb v jinak dominantním herním projevu domácích.

Zásluhu na dominanci Slezanů měl především kapitán týmu Dan Walek na postu útokové spojky. Splnil roli dispečera výborným čtením hry, taktickými kopy, průniky obranou Slavie i dobrou rozehrávkou. V 15. minutě uvolnil Romana Barabáše k úniku po křídle a ten po několika kličkách položil pod branku.

Převahu si Havířov udržoval i ve druhém poločase, kdy položil další tři pětky a předvedl řadu pohledných akcí. Ve druhé části se blýskl několika výbornými obrannými zákroky a útočnými akcemi, z nichž položil dvě pětky, muž utkání Bigenti Tsikarishvili.

„Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně a to jsme také splnili. Nabádal jsem tým k celoplošné hře s minimem kopů s využíváním krajních prostorů pro útočení. Dařilo se nám dominovat v mlýnech, což bylo také pro hru důležité,“ hodnotil trenér Patrik Kovács vítězný duel 9. kola.

„Opět nám moc nevycházely auty, úspěšnost 50 procent není moc velká a na tom musíme zapracovat. V defenzivě nás trápí hlavně obrana krajních prostor i pohyb křídel a zadáka, kdy si kluci dávají přednost, kdo bude hrát s míčem a nekomunikují spolu. Na tom všem musíme do zbývající části sezony zapracovat,“ konstatoval kouč Havířova.

V posledním kole základní části se 19. května utkají Říčany B s Havířovem a Slavia Praha B se Sokolem Mariánské Hory.

V následující nadstavbě soutěže se budou hrát jbaráže o postup (první dva týmy II. ligy s posledními dvěma z I. ligy), i sestup (poslední dva týmy II. ligy s prvními dvěma ze III. ligy) a Havířov s Mariánskými Horami musejí sehrát rozhodující zápas o 3. místo.

II. liga ragby – 8. a 9. kolo:

RC Havířov – Spol. Č. Budějovice/Nýrsko 35:0 kont.

Mountfield Říčany B – Sokol Mariánské Hory 64:7 (28:0)

RC Slavia Praha B – RK Petrovice 17:27 (7:15)

RC Havířov – RC Slavia Praha B 40:15 (23:10)

Rozhodčí Fořt, pětky 6:3, diváci 130. Body Havířova: Walek 15, Tsikarishvili 10, Sittek 5, Tomčík 5, Barabáš 5. Trenéři: Patrik Kovács a Pavel Indrák.

Sokol Mariánské Hory - RK Petrovice 25:34 (17:17)

Body Mar. Hor: Tremko 10, Havránek, Mališ a Kratochvíl po 5.

Spol. Č. Budějovice/Nýrsko – Říčany B 0:35 kont.

Průběžné pořadí: 1. Petrovice 41 bodů, 2. Říčany B 40, 3. Havířov 22 14, 4. Mariánské Hory 21, 5. Slavia Praha B 12, 6. Č. Budějovice/Nýrsko 1.