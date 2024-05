/FOTO/ Poslední kolo základní části druhé ligy přineslo dva pozoruhodné výsledky pro ragbisty Mariánských Hor i Havířova, oba týmy si z výjezdu do Čech přivezly po šestnácti pětkách a skóre přes stovku bodů k nule. Důvod k radosti ale měli jen ostravští ragbisté, vyhráli v Praze nad béčkem Slavie 106:0, když 16 pětek položili, zatímco tým Havířova v Říčanech 16 pětek od rezervy mistra republiky obdržel a prohrál 0:102.

Ragbisté Havířova v 7. kole II. ligy porazili Mariánské Hory 27:22 a obhájili Slezský kylof. Oba týmy po derby s trofejí. | Foto: Josef Koláček

Autor: Karel Gaman

„Podle skóre to vypadá na jednoduchý zápas, ale rozhodně jednoduchý nebyl. V béčku Slavie hrají zkušení borci i mladíci, kteří by rádi oblékli dres A-týmu. Domácí jsme přehrávali rychlostí a útočnými kombinacemi, při kterých jsme dostávali míč co nejrychleji až na křídlo a dařilo se nám soupeře přečíslovat,“ hodnotil utkání v Praze Michal Havránek, sportovní ředitel Sokola Mariánské Hory.

To sportovnímu řediteli Havířova Patriku Kovácsovi moc do řeči nebylo: „Co k tomu mám říct, výsledek mluví sám za sebe. Pravda je, že náš výkon ovlivnila absence obou Gruzínců a některých dalších hráčů kvůli zaměstnání, ale to neomlouvá chyby na hřišti. V Říčanech jsme zopakovali snad všechny chyby, kterých jsme se dopouštěli v předchozích zápasech, jak taktické, tak v obraně. Po několika pětkách domácích jsme se už prostě zlomili psychicky,“ konstatoval Patrik Kovács.

Ragbisté Havířova převálcovali rezervu pražské Slavie a zachránili druhou ligu

Druhá liga tím ale nekončí, první dva týmy ještě hrají dvoukolovou baráž o postup do první ligy, zatímco společenství Nýrska a Českých Budějovic padá do třetí ligy, ze které postupuje RC Olomouc. Předposlední Slavia B musí sehrát baráž o udržení s druhým týmem třetí ligy Babicemi.

Mariánské Hory a Havířov uprostřed tabulky také ještě podle propozic soutěže musejí sehrát utkání o 3. místo. Dojde k němu v Ragby aréně Sokola Mariánské Hory v neděli 26. května, začátek ve 14 hodin.

Překvapení v Havířově: Slezský kylof v derby s Ostravou obhájili domácí ragbisté

II. liga ragby – 10. kolo:

RC Slavia Praha B - Sokol Mariánské Hory 0:106 (0:64)

Body: Havránek 25, Šmíd 15, Mališ, Badura, Kratochvíl a Mocek po 10, Selig 9, Ďurovec 7, Kereškeni a Mrkvica po 5.

RC Montfield Říčany B – RC Havířov 102:0 (52:0)

RK Petrovice – Nýrsko/Č. Budějovice 35:0 kontumačně

Konečné pořadí II. ligy: 1. Petrovice 46 bodů, 2. Říčany B 45, 3. Mariánské Hory 26, 4. Havířov 22, Slavia Praha B 12, Nýrsko/České Budějovice 0.