„Opravdu spokojenost,“ usmíval se po zápase trenér Havířova Pavel Indrák, který svůj mladý tým otrkává od začátku nové sezony v dospělé soutěži.

„Právě s našimi mladými panuje spokojenost největší. Nechci je moc přechválit, aby jim nerostly nosánky nahoru, ale když na sobě budou dál takhle makat, jako pracují na tréninku, tak jsme na dobré, i když stále ještě dlouhé cestě,“ pochválil novou generaci ragbistů.

Havířované ze svého konta začali smazávat nulu, respektive minus bod, který „získali“ za kontumaci v Ostravě, hned zkraje zápasu. Na Brňany vletěli a dobrou kombinací útočné řady bodovali. Za dvacet minut položili čtyřikrát a první bod měli jistý.

V závěru první půle sice vypadli trochu z tempa, přestaly se jim dařit mlýny v roji, takže Bystrc korigovala, ale trenér jim o přestávce znovu důrazně vysvětlil, že není možné usnout na vavřínech a že samo nikdy nic nepřijde.

Takže domácí ve druhé půli znovu zabrali a opět pokládali. „Už se projevuje součinnost jednotlivých řad, kluci si na sebe zvykají čím dál více, začínají tušit, co který spoluhráč v dané situaci udělá. Tohle sehrávání nám bude ještě trvat, ale jsem optimista. Mladí jdou opravdu kupředu,“ mne si ruce trenér Indrák.

Nakonec jeho svěřenci výrazně vyhráli a přiblížili se Bystrci v tabulce na dva body. „Vyšlo nám opravdu všechno. Herní výkon, počasí, a udělali jsme radost i našim fanouškům, kteří nás přišli naposledy povzbudit,“ připomněl Indrák nastupující restrikce kvůli koronaviru, díky nimž se další zápasy soutěže obejdou už bez diváků.

Díky dobrému výsledku dokonce Havířované ještě stále nemusí úplně zabalit svou případnou účast v play off. „Rozhodne se v neděli, kdy hrajeme v Českých Budějovicích. Ty mají asi nejmenší hřiště v soutěži, navíc hrají silově, v kontaktu, což našim mladým rychlým moc nevyhovuje, ale co – otrkávat se musí pořád. I proti rozdílnému stylu ragby, takže se s tím zkusíme nějak poprat. Jedeme si pro body,“ vyhlásil Indrák jasný cíl. Výhra by Slezany udržela v naději na první čtyřku.

RC Havířov – RC Bystrc 48:26 (29:19)

Pětky: 8:4. Rozhodčí: Breburda – Střaslička. ŽK: 0:1. Diváci: 200.

Havířov: Miarka (52. Indrák), O. Benčík (67. L. Sittek), P. Kovács 5, Macháček, Aberle 5 (47. Murár), Wardas, Kričfalušij (67. Hlaváč), Filipiak 5 – O. Kloda 5 (67. Jakub Uhlíř), Walek (41. Jan Uhlíř) – Třaslín 5, Ogurčák 4, Barabáš 5, R. Benčík 9 – Plinta 5 (58. D. Kovács). Trenér: Indrák.

Body Bystrce: Berger 9, Sovadina, Galetka a Opravil po 5.