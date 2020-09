Slezané se vydali cestou výrazného omlazení svého druholigového kádru, šanci proto dostává nová generace hráčů, takže ani ve Zlíně, proti mnohem zkušenějšímu a vyzrálejšímu soupeři, to na nějaké body nevypadalo.

„Kluky ale musím pochválit. Dvě třetiny zápasu jsme hráli s útokem, který má věkový průměr osmnáct a půl let. Kluci se s tím rvali statečně, s jejich výkonem můžu být spokojen, byť výsledek tomu moc neodpovídá,“ uznal trenér mužstva Pavel Indrák.

Z nastoupené cesty ale Havířované ustoupit nehodlají, protože kdy jindy by se na ni měli vydat? Zkrácená podzimní sezona k tomu přímo vybízí, navíc se nesestupuje. „Už před sezonou jsme říkali, že zabudovávání mladých do kádru je cesta na dva roky, a my ji prostě musíme dokončit. Navíc si myslím, že určitou kvalitu máme, a poslední bychom skončit nemuseli. Když to řeknu lidově – mladí potřebují hrát a dostávat na prd… Jedině tak se mezi muži otrkají a každý podobný zápas je herně posune,“ vykládá Indrák.

Havířovští mladíci tak logicky na mnohem zkušenější Zlín nestačili, i proto, že hráli v oslabení kvůli žlutým kartám a Zlín měl i fyzickou převahu. „Bylo tam dvacet třicet kilo ve prospěch soupeře, kluci to ale nahrazovali rychlostí a agresivitou. Opravdu jsem z toho neměl špatný dojem. Musíme jen vydržet,“ zakončil Indrák.

RC Zlín – RC Havířov 41:25 (22:13)

Pětky: 6:3. Rozhodčí: Kohout – Skaličan. ŽK: 1:2.

Body Zlína: Juřík 20, Hubáček, Sluštík a Škrobák po 5, Smiřický 4, Láník 2.

Havířov: Kovács, O. Benčík (53. Musil), Aberle (69. N. Sittek), Kričfalušij 3, Macháček, Wardas, R. Benčík (66. Plinta), Filipiak – Miarka (58. Murár), Ogurčák 9 – Třaslín, Walek 8 (46. L. Sittek 5), Barabáš, Hladík (17. Hlaváč) – O. Kloda. Trenér: Indrák.