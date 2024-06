/FOTO/ Hrozila jim baráž, ale dokázali se jí vyhnout. Ragbistré RC Havířov budou i v příští sezoně druholigoví. Po kontumační výhře 35:0 nad společenstvím Nýrska a Českých Budějovic o tom rozhodli v předposledním kole základní části vysokým domácím vítězstvím nad „béčkem“ pražské Slavie 40:15. V letošním ročníku soutěže nakonec skončili čtvrtí, když v nadstavbovém utkání o konečné 3. místo podlehli v Ostravě Sokolu Mariánské Hory 14:61.

Autor: Karel Gaman

Havířov souboj o 3. místo pojal velmi vlažně. Položil sice první pětku, ale pak už do konce zápasu jen přihlížel exhibici ostravských ragbistů, kteří položili devětkrát. Umožnila jim to až příliš děravá obrana hostů. Dokladem byl třeba v 16. minutě průnik ostravského Romana Veselky z vlastní poloviny přes šest obránců až k brankovišti Havířova, kde ve finální fázi útoku předal míč Aleši Badurovi a ten ho položil pod branku. To už Sokolové po třech pětkách a třech kopech Michala Havránka vedli 21:0.

Havránek nakonec proměnil kop po osmi pětkách z devíti a položil i jednu z pětek a dosáhl 21 bodů, zdatně mu sekundoval se čtyřmi pětkami rojník Aleš Badura. Oba tak zařídili dvě třetiny bodů Mariánských Hor.

Havířovu se dařily mlýny, měl z nich dost míčů, ale v útočné formaci vázla souhra a všechny akce zastavila buď dobrá obrana Sokolů, vlastní chyby v rozehrávce, nebo špatná řešení situací. Ani jedna pětka nepadla z útočné akce, první položil vazač Noel Sittek průnikem podél mlýna a druhou v poslední minutě Dan Walek z rychle rozehraného trestného kopu.

„Soupeř byl bohužel ve všem lepší a hladovější po výhře. My, jako bychom si po vítězném a pro udržení v soutěži rozhodujícím zápasu se Slávii řekli, že už do konce soutěže o nic nejde. Podle toho vypadal i přístup některých hráčů jak k tréninkům, tak k zápasům v Říčanech (prohra 0:102, pozn. red.) a v Ostravě,“ neskrýval zklamání Patrik Kovács, kouč ragbistů Havířova.

„Naše poslední dva zápasy kazí dojem z právě ukončené sezony. Věřím, že uděláme maximum pro to, aby se nic podobného v podzimním poháru neopakovalo,“ dodal Patrik Kovács.

II. liga ragby – zápas o konečné 3. místo:

Sokol Mariánské Hory - RC Havířov 61:14 (35:7)

Havránek 21, Badura 20, Kereškéni, Šípek, Tremko a Ďurovec po 5 - Walek 9, Noel Sittek 5.