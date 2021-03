Herní vytížení jste měl největší z dosavadních reprezentačních startů, jak jste s ním spokojen?

Nadmíru. Dostal jsem opravdu velkou porci minut v každém zápase, jsem za to moc vděčný

V reprezentaci už jste se etabloval. Jak je pro vás důležité srovnávat se s hráči světové úrovně? V čem konkrétně vám to může pomoci?

Je obrovská škola hrát proti nejlepším hráčům dané země. Objevují se tam hráči, kteří nastupují v nejlepších evropských soutěžích nebo třeba prestižní Lize mistrů. Každý zápas proti takovým borcům může nás mladší posunout nejen dovednostně, ale i psychicky, protože si člověk ověřuje, že by jednou mohl v takových soutěžích třeba taky nastupovat. Pro mě osobně je čest se měřit s těmi nejlepšími, a když se vám navíc podaří je porazit, je to skvělý pocit.

Proti Rusům se vám to málem povedlo. V Rusku prohra o gól, doma remíza. Není vám líto, že jste s nimi neuhráli víc bodů? Český tým na to evidentně měl…

Když si přehraju průběhy obou těch utkání, tak samozřejmě trošku zklamaní jsme. V obou zápasech jsme bojovali nadoraz a donutili Rusy hrát na plný plyn. Jenže jsme pokaždé udělali malé chybičky, které na této úrovni Rusové nemilosrdně trestali. Na druhé straně si musíme uvědomit, kdo proti nám na palubovce stál a v jakém složení jsme zase byli my… Kdyby nám někdo před kvalifikací řekl, že v Rusku prohrajeme jen o gól a doma remizujeme, tak bychom to brali. Určitě se nemáme za co stydět, dokázali jsme si, že když budeme hrát srdcem a táhnout za jeden provaz, můžeme hrát vyrovnaně i s takovým mužstvem, jako jsou dnes Rusové.

Jak to bylo náročné, protože jste hráli tři zápasy v pěti dnech a ještě s přeletem z Ruska… Zůstaly vám síly pro závěr extraligy?

Náročné to bylo obrovsky. Hrát tři těžké zápasy za pět dní, do toho to cestování. Na konci třetího duelu už nám trochu síly docházely, musím ale říct, že zase servis jsme měli perfektní, takže se pak cestování i únava z utkání vstřebávala snadněji. Bylo o nás ve všech ohledech dobře postaráno, což nám pomáhalo v tom, abychom se mohli soustředit jen na náš výkon v daném zápase.

Dominik Solák (vlevo) v obraně národního týmu tvrdil muziku. Vpravo jeho klubový spoluhráč z Karviné Václav Franc.Zdroj: ČSH/Hana Vrbková

Jak hodnotíte spolupráci se svými karvinskými kolegy? V tomto reprezentačním bloku jste tam byli hned čtyři…

To byla celkem výhoda, protože se z klubu známe a dokážeme v určitých situacích přečíst, kdo je čeho schopný. Mně se vždycky hraje s klukama suprově. Klape nám to na hřišti i mimo něj a myslím, že to bylo vidět i v tom reprezentačním okénku. Třeba Venca Franc byl na áčkovém nároďáku vůbec poprvé a ostrou kvalifikaci zvládl skvěle jako v klubu. Byl základním kamenem obrany. Super zápasy odehrál i Vojta s Ujinem (Patzel s Užkem), a určitě se do toho promítlo, že se z klubu velmi dobře známe. Z mého pohledu klapal celý tým na jedničku, měl v sobe takovou energii a i díky ní jsme získali důležité tři body.

Díky nim je nároďák na půli cesty k postupu na Euro. Máte na postup? Ověřili jste si, že jste i v této sestavě silní?

Šance je. Dokázali jsme sami sobě, že můžeme být rovnocennými soupeři, takže o postup se určitě porveme. V zásadě to máme ve svých rukou. Samozřejmě teď nikdo neví, jak to bude vypadat na přelomu dubna a května, ale i teď, kdy do nominace promluvil covid, jsme si dokázali, že na to máme. Ať bude sestava jakákoliv, určitě mohu za všechny kluky slíbit, že pro postup necháme na hřišti všechno.

Dá se říct, že nyní nastává pro českou reprezentaci nová éra? A co znamená pro vás osobně?

Že bych se rád v týmu udržel. Čeká nás ještě spousta práce, protože jak se říká, jedna vlaštovka ještě jaro nedělá. Musíme pořád stát nohama na zemi a makat. A jestli začíná nová éra? Nepředbíhejme, na to je ještě brzy, ale myslím, že tento tým v prvních zápasech kvalifikace ukázal, jakým směrem by se mohl ubírat. Tedy hrát srdcem.