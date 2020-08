Otevřená soutěž se konala v Dírné u Tábora jako Mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v klasickém RAW benchpressu.

Za Bohumín se jej zúčastnili junioři Natalia Curzydlo a David Jokiel, v kategorii masters reprezentoval město nad Odrou Martin Turek. A všichni skvěle.

Natalia Curzydlo se mezi juniorkami do 72 kg umístila na třetím místě výkonem 70 kg, David Jokiel ve váze do 83 kg bral druhé místo s výkonem 135 kg a konečně Martin Turek v masters1 do 83 kg skončil také třetí za výkon 135 kilo.

„Opatření spojená s koronavirem dopadla i na naše sportovní odvětví, soutěží není tolik jako v klasické sezóně. O to víc jsme si srpnové mistrovství užili,“ říká šéf oddílu Martin Turek.

Zdroj: TJV

V Česku byla kvůli koronaviru zrušena mistrovství republiky i Moravy, neproběhla ani mistrovství světa a Evropy jednotlivých disciplín.

V závěru srpna se závodníci oddílu silového trojboje TJ Viktorie vydají na MČR benchpress EQ (dresy) a 19. září na nominační soutěž do Vítkovic. Oddíl pak 3. října pořádá ve Starém Bohumíně mistrovství republiky masters RAW.