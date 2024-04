/FOTO/ Snaha byla marná! Havířovští ragbisté v 5. kole druhé ligy utrpěli na domácím hřišti debakl. Ragbyovou lekci jim udělila rezerva úřadujícího českého mistra. Slezané v nedělním zápase podlehli „béčku“ Říčen 5:68. Body Havířovu zajistil Noel Sittek svou čtvrtou položenou pětkou v soutěži.

Havířovští ragbisté neměli mnoho příležitostí k bodování, soupeř je vždy dokázal pokrýt i několika hráči, jako na snímku Leona Sittka. Nedělní domácí zápas 5. kola II. ligy s „béčkem“ Říčan prohráli 5:68. | Foto: Josef Koláček

Autor: Karel Gaman

Nedělní domácí porážka Havířova hrajícího s neúplnou sestavou od „béčka“ Říčan je sice krutá, ale nic by na ní nezměnilo, ani kdyby Slezané nastoupili kmpletní. Dominance rezervy mistra republiky byla natolik velká a herní projev tak rozdílný, že ani diváci nebyli příliš zklamaní, mohli alespoň ocenit pohledné ragby ze strany soupeře a tu a tam i několik zajímavých akcí domácích.

Nestává se často, aby byl zápas po dvanácti minutách rozhodnut. V neděli k tomu došlo po sérii chyb domácího týmu. Od stržení soupeřova maulu oceněného trestným položením za 7 bodů, po řadě dalších chyb před vlastním brankovištěm, ze kterých hosté získali míč a položili rovnou pod branku, přes nepovedený výkop z brankové čáry, který byl vlastně přihrávkou do rukou soupeře na třetí pětku, až po ztrátu míče v útočné řadě s bleskovým únikem říčanského křídla Filipa Nevického. Po konverzi Lukáše Rady svítilo ve 13. minutě skóre 0:26.

Lepší nebyl ani začátek druhého poločasu, tři pětky s konverzemi během deseti minut na 0:47! Vždy po lehkých průnicích skrz těžkopádnou a nestíhající obranu domácích. Rychlí útočníci Říčan s perfektní krokovou technikou havířovské obránce přímým během přišpendlili na místo, aby pak několika v rychlosti provedenými krokovými variacemi obránce obešli a většinou už měli cestu do brankoviště otevřenou.

Havířov jen nebránil nebo přihlížel akcím hostů. Snažil se, ale nemělo to „šťávu“, bylo to těžkopádné a s mnoha chybami. Třeba mezi 49. a 51. minutou měl soupeře po tlaku před jeho brankovištěm na lopatě, padla pětka, ale nebyla rozhodčím Bednaříkem uznána pro předhoz. Co se nepovedlo v 51., to se povedlo v 70. minutě, kdy tlak na brankoviště hostů korunoval položením Noel Sittek, byla to jeho čtvrtá pětka v soutěži.

Jak zápas začal, tak i skončil, v posledních 10 minutách hosté položili dvakrát, z toho rojník Richard Houdek po sólovém úniku 60 metrů dlouhém. V 79. minutě, kdy byli domácí donuceni k přiklepnutí míče ve vlastním brankovišti, vykopli míč z brankové čáry tak nešťastně, že skončil stejně jako v úvodu zápasu rovnou v rukou říčanského pilíře Tomáše Krampery a ten lehce prorazil do brankoviště, aby dovršil demolici havířovského týmu.

II. liga ragby – 5. kolo:

RC Havířov – Říčany B 5:68 (0:26)

Body: Noel Sittek 5.

Sokol Mariánské Hory – Slavia Praha B 78:0 (17:0)

Body: Havránek 23, Kereškéni, Kratochvíl, Selig a Csernai po 10, Mališ, Chromulák a Tremko po 5.

Společenství Č. Budějovice/Nýrsko – Petrovice 10:66 (5:24)

Průběžné pořadí: 1. Říčany B 24 bodů, 2. Petrovice 21, 3. Mariánské Hory 14, 4. Havířov 7, 5. Slavia Praha B 7, 6. Č.Budějovice/Nýrsko 4.