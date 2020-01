Šampionát starého kontinentu začíná pro družstvo trenérů Kubeše a Filipa dnes. A obranný specialista Horák má být jeden z klíčových mužů výběru. Při přípravě v Brně dorazil mezi novináře tradičně dobře naladěný. „Forma? Odpovídající. Sezona? Dobrá, nezranil jsem se,“ vtipkoval sedmatřicetiletý matador.

V Kielu nastupuje pod vedením české házenkářské legendy Filipa Jíchy, který se před startem sezony přesunul na pozici hlavního kouče. „Filda je dobrý trenér. Jsem s ním spokojený, nemůžu si stěžovat,“ přibližoval s úsměvem rodák z Přerova.

Pro parťáka voodoo panenka

Na otázku, jestli má u bývalého reprezentačního kamaráda v klubu nějaké výhody, zareagoval pohotově. „Nemám, je to profesionál a všechno bere zodpovědně. Takový byl vždycky. A jako trenér je možná ještě větší puntičkář než byl na hřišti,“ popsal dlouholetý tahoun házenkářské reprezentace.

Zatímco na klubové úrovni se specializuje na defenzivní činnost, v národním týmu dostane víc prostoru i pro ofenzivní výpady. „Dostanu se stoprocentně víc dopředu než v Kielu. Přeběhnu z obrany do útoku a pak se zase rychle schovám na střídačku, abych se vydýchal a napil vody,“ doplnila reprezentační stálice.

Český tým nastoupí k zápasům základní skupiny ve Vídni. Jako první se postaví dnes večer proti domácímu Rakousku. Největší hvězda našich jižních sousedů je třiadvacetiletý Horákův spoluhráč z Kielu Nikola Bilyk. „Už přes dva měsíce mu vyhrožuju, že po půlce sezony v Německu vytáhnu voodoo panenku a budu do ní píchat jehličkami, aby neměl takovou formu,“ culil se muž, který má za sebou kromě německých štací taky angažmá v běloruském Brestu.

Přestože v Kielu dostává Bilyk od trenérů hodně prostoru, český vousáč předpokládá, že v reprezentaci na něj vsadí ještě víc. „Taky ale bude víc pod tlakem. Ne přímo od trenéra nebo hráčů, ale spíš od domácích fanoušků a sebe samého,“ zamyslel se.

Těší se na fanoušky

Kromě Rakouska se Češi ve skupině střetnou ještě se Severní Makedonií a Ukrajinou. „Skupina je vyrovnaná. Může z ní postoupit každý, stejně jako v ní může každý skončit,“ podotkl Horák.

Odmítl spekulace o nejtěžším soupeři. „To se nedá říct. Každý protivník má v týmu výrazné individuality, na kterých hru staví, a záleží na aktuální formě každého z nás. Když soupeř spálí tři nebo čtyři příležitosti, pak máme velkou šanci,“ uvažoval.

Doufá, že se s týmem opře o co největší podporu českých příznivců. Vyrovnáním historicky nejlepšího umístění na evropském šampionátu – tedy šestým místem před dvěma lety v Chorvatsku – si český tým na sebe upletl bič a namlsal své příznivce.

V přípravě se Čechům podařilo vyhrát i v Maďarsku, které patří k tomu lepšímu, co je v Evropě k vidění. „Nejsme bez šance, ale nechci předjímat. Hlavně se těším na naše fandy. Je to blízko a slyšel jsem, že někteří fanoušci dorazí z Alp, kde lyžují. Vídeň mají po cestě. Když přijedou z hor i s lyžáky a budou pořádně dupat, tak je pořádně uslyšíme. Snad jich přijede co nejvíc,“ zasmál se.

V Rakousku očekává i rodinu s kamarády. „Slíbili, že přijedou. Jenže do Vídně se ze střední Moravy, odkud pocházím, jede přes tu jižní. Stačí píchnout kolo u vinného sklípku a mám po podpoře,“ neopouštěla Horáka dobrá nálada.