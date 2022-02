„Rozhodli jsme se je zapůjčit Hranicím, aby měli větší herní vytížení. V Hranicích budou hostovat, nadále mají platné smlouvy u nás. Jsme přesvědčeni, že to povede k jejich dalšímu hráčskému rozvoji. V jejich věku potřebují mít co největší praxi, což by v Karviné ve vypjatých zápasech play off bylo obtížné,“ vysvětlil angažování obou borců v týmu exkarvinského kouče Jaroslava Hudečka trenér Baníku Michal Brůna.

Kam dnes za sportem? Na souboj posílených házenkářů Karviné se Zubřím

Jeho svěřenci svedli v regionálním derby napínavý souboj. Zubří se jako obvykle chtělo na Karvinou vytáhnout, bojovalo nadoraz, totéž se ale dalo říct i o domácích. V atraktivním duelu plném šancí a branek nakonec zaslouženě slavili baníkovci, kteří byli většinu času ve vedení.

Trenér Brůna do hry nasadil i zimní posilu - srbského pivota Kostu Petroviće, který se i zapsal do střelecké listiny, když jednou skóroval.

Baník Karviná – Robe Zubří 35:32 (17:15)

Sled: 0:1, 3:2, 3:4, 5:6, 7:6, 9:7, 11:8, 13:10, 14:14, 16:15, 19:16, 22:18, 24:20, 26:22, 28:27, 31:28, 33:30. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmičky: 4/3:1/1. Vyloučení: 3:5. Diváci: 987.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Petrović 1, Solák 9, Skalický 3, Sobol 1, Patzel 13/3, Mlotek, Fulnek 2, Užek 3, Nantl 1, Růža 1, Franc 1, Harabiš, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Zubří: Mořkovský 15/1, Havran 4.