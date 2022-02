„Byl to náš záměr, abychom nechali zahrát taky kluky, kteří se na hřiště zase tolik nedostanou. Šanci dostali i mladí dorostenci. První půle ale byla špatná, nedařilo se a děkuji divákům, že nás nevypískali,“ zhodnotil nevydařený první poločas Michal Brůna.

Karvinští před druhou částí sezony poslali do Hranic na rozehrání své hráče Noworytu s Urbaňskim, prvně jmenovaný se pak proti svým nedávným spoluhráčům vytáhl a byl nejlepším střelcem Cementu. Dal osm branek.

Šok pro Slavii! Karviná přečkala penaltu a dobyla Eden. Rozhodl mladík z Nigérie

V celém zápase na tom byl lépe už jen karvinský Solák, který dal branek devět. On a tradičně Patzel drželi střelecký prapor Baníku. „S příchodem Vojty Patzla do druhé půle se zvedl i náš výkon a získali jsme povinné dva body,“ zhodnotil duel Brůna.

Bývalý kouč Karviné Jaroslav Hudeček na lavičce Hranic mohl být s výkonem svého mužstva spokojen. „Kluci potvrdili to, co jim pořád říkám, a totiž že hrát se dá s každým. Ano, Karviná je lepší, ale pořád to jsou kluci z masa a kostí a při troše snahy se dá s nimi hrát. Nejeli jsme sem vyhrát, v to jsem přece jen nevěřil, ale potřebovali jsme si zvednout sebevědomí po hrůzostrašném utkání s Plzní, a to se povedlo. Myslím, že se nemusíme ve zbytku soutěže nikoho bát a můžeme bodovat v každém zápase, jsem na kluky hrdý,“ pochvaloval si Hudeček, který má za cíl jediné: zachránit Hranice v nejvyšší soutěži.

Baník Karviná – Cement Hranice 33:28 (14:13)

Sled: 2:2, 4:7, 8:9, 11:11, 14:11, 16:13, 20:16, 23:18, 26:20, 29:23, 31:25. Rozhodčí: Blanár, Opava. Sedmičky: 4/3:5/4. Vyloučení: 3:4. Diváci: 858.

Karviná: Tabara, Mokroš – Galia, Pelák 1, Růža 5, Nantl 2, Franc 1, Harabiš 6/2, Široký 1, Solák 9, Patzel 7/1, Mlotek 1, Sobol, Skalický, Petrović. Trenér: Brůna

Nejvíce branek Hranic: Noworyta 8, Zbránek a Bandy po 3.