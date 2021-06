Karvinský rodák se již třikrát radoval z pásu šampiona. Porazil Slováky Gábora Borárose, Samuela Krištofiče a v říjnu i Maďara Mátého Kertésze, ale teď ho čeká největší výzva. „Apollo je veterán UFC, trénuje v nejlepším gymu na světě, ve světovém žebříčku je výše. Oprávněný favorit,“ přiznal pro Deník Kozma.

Zápas doprovázely i slovní přestřelky, éterem létala všelijaké výrazy. „Je nervozita, ale spíš ta zdravá. Už se těším, až to budu mít za sebou, spadne to ze mě, budu mít pás kolem pasu a užívat si normální život,“ usmál se David Kozma.

Duel je vyhecovaný. Apollo řekl, že se ho bojíte, utíkáte, a rozbije vám hubu. Vy jste ho nazval dementem a upozornil ho na váhu, jelikož se naposledy proti Alexi Lohorému do limitu nevešel. Zažil jste už něco podobného?

Pamatuji si, že Pirát (Krištofič) na mě zkoušel trashtalk. Říkal, že jsem růžová barbínka, a že chlapem je on a podobně. Mě to ale nerozhodí. Apollo točí videa, že mě tam zabije, že mu utíkám, ale já to beru sportovně a jako součást hry.

Nejste příliš stavěný na tyto slovní přestřelky, je to tak?

Jsem tichý a uzavřený člověk, takže sám bych trashtalk nezačal. Když ale někdo něco řekne směrem ke mně, tak zareaguji. Ne nijak tvrdě, ale reaguji. Celkově je mi to jedno, nic mi to nedělá, navíc vím, že to Apollo takto nemyslí. Jde mu jen o to, aby ten zápas vyhecoval a lidi to zajímalo, takže to neberu osobně.

Pozornost veřejnosti s vámi něco dělá?

U mě platí, že čím víc je zápas sledovaný, tím víc se snažím. Kdyby to nikoho nezajímalo, nedokážu se tak hecnout. Třeba můj předposlední zápas v Rusku. Tady to nikoho nebralo, takže jsem nedokázal vytěžit ze sebe maximum. Teď to ale bude jiné a vím, že si sáhnu na své dno.

Na co si musíte dát pozor?

Nejsilnější bude Apollo v prvních dvou kolech a pozor si musím dávat na jeho tvrdé round kicky, protože když mě trefí, může to hodně bolet. Je nutné si hlídat i jeho výbušnost, protože dlouho se nic neděje a pak je z ničeho nic schopný do vás vletět. Tohle si musím pohlídat.

Může být vaše síla v tom, že on pětikolový zápas ještě za sebou nemá, kdežto vy ano?

Všichni mi říkají, že jsem jak diesel, že se rozjíždím až v pozdějších kolech. A to je asi pravda. Na začátku jsem ospalý, to teď ale nejde a s Apollem si to musím hlídat. Počítám s tím, že v prvních dvou kolech může být lepší, silný, ale ve čtvrtém pátém ještě nebyl, nemá ty zkušenosti, aby si rozložil síly, a to považuji za jednu ze svých hlavních.

Takže musíte „přežít“ úvodní dvě kola a pak zaútočit…

Neříkám úplně přežít, ale dávat si pozor, protože tam bude nejnebezpečnější.

Byla tato příprava jiná, než ty předchozí?

Příprava je podobná, až na to, že jsem byl dvakrát po dvou týdnech v Polsku za zápasníky z UFC (největší MMA organizace na světě) nebo KSW (největší polská organizace). Takhle dlouho jsem na kempu nikdy nebyl, to byla největší změna. Jiné je vše z toho pohledu, že Apollo je nejtěžší soupeř, s jakým jsem kdy šel.

RŮŽOVÝ PANTER David Kozma nehodlá pás pro šampiona welterové váhy Oktagonu odevzdat. Moc dobře to vědí i šéfové organizace – Ondřej Novotný (vpravo) a Pavol Neruda. Foto: Oktagon MMAZdroj: Deník / David Hekele

V čem je nejtěžší?

Je zkušený, veterán UFC, což jsem proti sobě ještě nikdy neměl. Pirát, Gábor a další byli silní, ale pořád o třídu níž než Apollo. On navíc trénuje v nejlepším gymu na světě a má kolem sebe spoustu skvělých jmen. Má také černý pásek v jiu-jitsu, měl i zápasy v boxu, takže i tohle je jeho silná stránka. Bude mít i skvělý wrestling, protože American Top Team se na něj hodně zaměřuje.

Dočkáme se něčeho mezi vámi už v pátek na váze, chystáte něco, nebo vše proběhne v klidu?

(pousměje se) Nechystám nic, to ostatně nedělám nikdy, protože váha pro mě nic neznamená. Jen doufám, že Apollo splní váhový limit, protože když jsem viděl poslední Cestu na Oktagon, navážil tam 86 kilo a říkal, že má šest kilo přes. Možná si myslí, že jdeme osmdesátku, ale nechtěl bych, aby měl třeba o tři kila víc než já. Tím pádem bych ani nemohl ten zápas přijmout.

Kdyby nenavážil, máte hranici, kterou byste ještě vzal?

To bychom se museli dohodnout s týmem, ale jsem si jistý, že tři kila určitě ne. Půl kilogramu by se dalo, ale až po poradě s týmem.

V hale už budou diváci. Na to se asi těšíte, viďte?

Hodně, už mi chyběli. Rád nastupuji, když mám kolem sebe lidi a ti mě podporují. Navíc do Brna pojede přítelkyně, kámoši, strejda, taťka, asi deset lidí, takže se na podporu těším. Pak podávám ještě lepší výkony.

Ať zápas dopadne jakkoli, jak jeho výsledek ovlivní další průběh vaší kariéry?

Kdybych vyhrál, může se stát, že se ozve UFC, ale nechci předbíhat. Teď se soustředím na tohle a co bude pak, se uvidí. Teď je důležité vyhrát tento zápas.