„Té porážky je velká škoda. Mohli jsme tady vyhrát,“ zalitoval trenér karvinského Baníku Marek Michalisko, jehož tým se na soupeře po přeletu z portugalské Madeiry skvěle nachystal, ačkoliv měl jen pár hodin na regeneraci. Na Madeiře se totiž hrálo v neděli večer, ve středu už byli házenkáři v Praze.

A hráli výborně. „Z první půle si můžeme vzít hodně pozitivního i směrem do nedělní odvety s Madeirou,“ uznal před dalším zápasem v Challenge Cupu trenér Michalisko.

Karvinským totiž fungovali vše. Od zajištěné obrany přes výborný výkon brankáře Marjanoviće, až po vhodně zvolené kombinace a rychlé protiútoky zakončené góly.

Karviná si neustále držela tří až čtyřbrankový náskok a poločas jasně ovládla. „No jo, ale čtyři branky nejsou v házené nic. Bohužel nás ve druhé půli dohnala únava z náročného programu,“ připustil Michalisko.

Jedním z klíčových okamžiků byla přímá červená karta pro klíčového křídelníka Jana Zbránka. Toho pak v obraně musel zastupovat Marek Monczka a trochu vytuhl. „Pro kluky to bylo náročné, přece jen silní soupeři, náročné cestování. Posledních deset minut zápasu jsme fyzicky odpadli,“ všiml si Michalisko.

Dukla využila momentálního laufu, a jakmile ve 45. minutě zlikvidovala čtyřbrankové manko, měla navrch. „Chtělo to déle udržet brankový odstup, ale soupeř opravdu hodně tlačil. No nic, bojujeme dál,“ nehází flintu do žita karvinský kouč, přestože jeho tým klesla na třetí pozici za svého přemožitele.

Podle trenéra teď bude důležité hlavně psychicky si odpočinout. „Potřebujeme si dát oddech, házené bylo dost. Z utkání si určitě můžeme vzít i to dobré. Udržet Duklu, která dává v každém utkání výrazně nad třicet gólů, na sedmadvaceti gólech, ještě k tomu u ní, je skvělý výsledek. Bohužel jsme měli desetiminutový střelecký výpadek, kdy jsme nebyli schopni skórovat, a to se proti Dukle nemůže stát, protože vás soupeř okamžitě potrestá,“ uznal Michalisko.

Dukla Praha – Baník Karviná 27:25 (12:16)

Sled: 1:2, 3:3, 4:7, 6:9, 8:12, 10:14, 11:16, 13:18, 15:19, 18:20, 20:21, 23:23, 25:23. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmičky: 3/2:3/1. Vyloučení: 4:6. ČK: 34. Zbránek (K). Diváci: 195.

Nejvíce branek Dukly: Křístek a Grištšuk po 5, Reichl 4.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Brůna 4, Monczka 6/1, Solák 5, Nantl 1, Nedoma 2, Franc, Chudoba 2, Urbański, Plaček, Zbránek 2, Skalický 2, Noworyta, Gromyko 1, Čosik. Trenér: Michalisko.