Havířov byl ještě v prosinci téměř bez šance, ale v novém roce doposud jen vítězil. „Kluci chytili šanci za pačesy, výhry v Ostravě (nad TJ) a Chebu nás nastartovaly,“ uznal trenér SKST Baník Havířov Kamil Koutný.

Na lednové výsledky jeho svěřenci navázali i v únoru. „Upozorňoval jsem hráče, že se jedná o klíčové zápasy, které s největší pravděpodobností rozhodnou o naší účasti či neúčasti v play off. Kluci si to vzali k srdci,“ chválil Koutný.

Nejprve baníkovci uspěli na stolech Hradce Králové, díky čemuž se přes soupeře přehnali v tabulce. Vyhráli čtyři z pěti zápasů, přičemž i ten jediný prohraný mohli vyhrát. „Koblížek proti Crhovi neuspěl těsně 2:3, ale vedl 2:1. V Hradci zahráli všichni velmi dobře,“ mohl být spokojen Koutný.

Zadařilo se Radimu Bakovi, který přehrál Bubna i Kláska. „Mile překvapil, dvě výhry se mu v sezoně ještě nepovedly,“ dodal Koutný. Petr David splnil úlohu favorita proti Kláskovi.

Dobrý výkon havířovských hráčů pokračoval i v těžkém utkání doma s Libercem. „To byl další klíčový duel, v němž jsme nutně potřebovali vyhrát, abychom dohnali ztrátu na týmy před námi,“ informoval Koutný. Povedlo se.

Tady se pro změnu vytáhl Martin Koblížek a udělal dva body. Přehrál Seiberta i Blinku, zvláště výhra nad prvním jmenovaným se cení. Liberec se opíral o Egypťana Mohameda Shoumana, který v Havířově slavil dvakrát. „Péťa David ho ale mohl porazit. Tam to bylo velmi těsné 2:3,“ přibližoval Koutný a pochválil Davidovy kolegy.

„Jak Radim Bako, tak Martin Koblížek zabrali v pravý čas a dokázali Petra podpořit,“ vyzdvihl jejich přínos pro tým. David pak vyhrál i nad Seibertem, který rozhodně dokáže v extralize překvapit a na kontě má už několik cenných skalpů proti výše postaveným soupeřům. „Petr to neměl jednoduché, protože musel otáčet ze stavu 0:2 na sety, ale zvládl to,“ ocenil Koutný neutuchající bojovnost svého svěřence.

Havířov se tímto výsledkem srovnal s Libercem a TJ Ostrava na 36 bodech a poskočil v tabulce před Hradec Králové a Cheb. Jenže…

V posledním týdnu absolvoval ještě předehrávku posledního kola právě v Chebu. A prohrál. „Tady nám to nevyšlo, přestože jsme krásně trefili sestavu. Chebu dělá body hlavně Tomáš Tregler. To je prakticky nejlepší hráč soutěže. Tady jsme počítali, že proti nám udělá dva body. Pak je tam Jan Žaloudík, a tady jsme naopak počítali s tím, že na něm dva body uděláme my. Takže záleželo na tom, jak se popasujeme s Rusem Šapošnikovem,“ představil Kamil Koutný plán, jak uspět proti Chebu.

Jenže baníkovci se s Rusem nepopasovali a na druhý zápas proti Žaloudíkovi (a tím pádem povinnému bodu) už nedošlo. „Škoda, protože se dalo. Koblížek prohrál s Šapošnikovem 2:3, David 1:3, ale to byla také bitva. Pokud by byl stav 3:2, mohli jsme pomýšlet na nějaké bodíky, protože Žaloudíka bychom nejspíš porazili. I bod by nám pomohl. Tohle je nepříjemnost,“ uznal Koutný.

O všem se pravděpodobně rozhodne v přímém souboji s TJ Ostrava. „Vypadá to tak, ale ještě nějaké zápasy zbývají, i soupeři se poperou mezi sebou, tak uvidíme,“ nechá se Koutný překvapit.

VÝSLEDKY

Sokol Hradec Králové – Baník Havířov 1:4

Body: Crha – Bako 2, David, Koblížek

Baník Havířov – Euromaster Liberec 4:2

Body: Koblížek 2, Bako, David – Shouman 2

SKST Cheb – Baník Havířov 4:1

Body: Šapošnikov 2, Tregler 2 – David