Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové porazily na startu celorepublikové soutěže oba své soupeře z Prahy.

„Každý byl rozdílný, ale je třeba uznat, že jsme měly k dispozici asi nejsilnější sestavu, jakou můžeme poskládat,“ připustila trenérka Rašková. Její snahou bude poskládat takto tým na všechna domácí utkání, aby si havířovští diváci užili pokud možno co nejvíce výher.

„Ráda bych to takto měla pokaždé, ale to nepůjde, protože budu muset sestavu točit a kombinovat s extraligou žen v Ostravě a také potřebujeme otrkávat mladé juniorky. Musíme ten široký okruh hráček vždy dobře vybalancovat,“ objasnila Rašková.

Na druhou stranu – když budou Havířovanky vyhrávat všechna domácí utkání, o play off nemusejí mít obavy. „Také ale říkám, že soutěž je strašně vyrovnaná a my si musíme vážit každé výhry. Dvě na začátek jsou skvělé, ale je to pořád jenom začátek,“ upozornila trenérka.

Aritma je pokaždé tým složený z vyspělých starších hráček, které vyhrávají zápasy svou zkušeností. „U nás nebyly v nejsilnější sestavě, protože jim některé holky odešly na mateřskou, ale na nás se i tak projevila nervozita a nerozehranost. Bylo znát, že jde o první mistrák,“ uznala Rašková.

Havířovská děvčata se na koš nadřela. Na jeden potřebovala tři pokusy, to se také promítlo i do skóre. Střelba zaostávala, naopak bojovnost všech hráček byla vynikající.

V neděli proti Spartě už se střelba podstatně zlepšila. „Sparta je zase naopak mladý soupeř, složený z hráček, které v mládežnických kategoriích vyhrávaly mistrovství republiky. Po dlouhé době jsme tedy byly zkušenějším týmem my,“ prozradila trenérka Rašková.

Zdroj: Tadeáš Bednarz

Sparta hrála velmi dobře, půlka týmu bude letos startovat i za extraligové Strakonice a herní posun je na hráčkách vidět. To ale naštěstí i na těch havířovských. „Musím pochválit Káňovou a Pavlicovou pod košem, které hrály v obou zápasech skvěle, hlavně Kačka Káňová se hodně posunula. Pomohly i holky, které ve statistikách nejsou tolik vidět, ale jejich práce na hřišti je příkladná,“ chválila Rašková.

Havířovanky sparťanské naděje udolaly i sérií trojkových pokusů. Rozhodující náskok si vytvořily ve třetí čtvrtině šňůrou 17:0.

Větší minutáž dostala talentovaná Eliška Kubíčková, kterou čeká první klasická sezona mezi dospělými. „Dva nebo tři starty měla už v minulé nedohrané sezoně, ale teď ji čeká větší vytížení. I v Ostravě, kam jsem si ji vytáhla,“ řekla Rašková směrem k další havířovské naději.

VÝSLEDKY

BK Havířov – Aritma Praha 65:55 (34:30)

Rozhodčí: Holubek, Sýkora. TH: 13/9:22/16. Trojky: 4:1. Fauly: 14:18. Doskoky: 52:48. Diváci: 50.

Havířov: E. Kubíčková 17, Drtilová 10, Káňová 9, Morávková 6, Pavlicová 6, N. Rašková 4, Kuběnová 4, Štursová 4, Menšíková 3, Báčová 2, Písková.

Nejvíce bodů Aritmy: Pokorná 16, Aulichová 11.

BK Havířov – Sparta Praha 80:67 (34:33)

Rozhodčí: Sýkora, Holubek. TH: 14/12:8/6. Trojky: 10:7. Fauly: 14:12. Doskoky: 38:32. Diváci: 40.

Havířov: Drtilová 13, Káňová 12, Morávková 12, Pavlicová 10, Štursová 10, N. Rašková 8, E. Kubíčková 7, Menšíková 5, Kuběnová 3, Písková, Báčová. Trenérka: I. Rašková.

Nejvíce bodů Sparty: Rosecká 20, Jindrová 13, Vydrová 10.