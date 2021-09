Tradiční bitva, jen v netradičním sobotním čase, byla o víkendu k vidění v karvinské hale házené, kam v rámci 2. kola mužské extraligy přijela s domácím Baníkem změřit síly pražská Dukla.

Karvinští si doma v tradiční házenkářské klasice poradili s Pražany. | Foto: Ivo Dudek

A výsledek možná leckoho překvapil, byť Dukla má k dispozici omlazený tým. „Nebylo to zase tak jednoznačné, jak napovídá výsledek. Až do nějaké 45. minuty nebylo rozhodnuto. Pak jsme ale odskočili na sedm branek, a to už bylo na Duklu asi moc. Do té doby se držela na dostřel a nemohli jsme být úplně v klidu,“ mínil po zápase trenér Karviné Michal Brůna.