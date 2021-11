Extraligový vrchol první poloviny domácí sezony, tedy duel posledních finalistů soutěže, zvládli o gól lépe házenkáři Karviné, kteří doma udolali Plzeň 33:32.

Karvinští házenkáři doma porazili těsně Plzeň a první polovinu základní části zakončí na vedoucí pozici. | Foto: Ivo Dudek

V ofenzivně laděném utkání většinu hrací doby prohrávali, nejvíce o čtyři branky, ale ani to je nepoložilo. „Na začátku jsme byli hodně nervózní, přeci jen hrajete doma o první místo, přišlo dost lidí,“ zamýšlel se nad nevydařenou první půlí z karvinského pohledu nejlepší střelec Baníku Vojtěch Patzel. „Ono to s tou Plzní je vždy hop nebo trop - nevíte, co pořádně čekat,“ podrbal se po zápase na hlavě.