„V Německu to bylo super, přijel jsem do týmu (Dessau), kde bylo dost Čechů, bývalých karvinských hráčů, a ti mi se vším pomohli, zprvu i s němčinou, což mi usnadnilo roli,“ vypráví házenkář, který má před sebou jasný úkol: nahradit na postu střední spojky rozehrávku a dirigentské schopnosti Michala Brůny.

„Poslední dva roky to v Karviné dost stálo právě na Michalovi a jeho zkušenostech. Podle mě ale budeme letos více hrozit zdálky, protože přišel Vojta Patzel a spolu s Dominikem Solákem, který tady za ty dva roky herně vyrostl, jsme navýšili údernou sílu ze spojek. Podle mě mají oba našlápnuto do zahraničí,“ vidí před spoluhráči světlou budoucnost.

Sám má jedno takové angažmá za sebou. V Dessau si zahrál druhou bundesligu a byla to pro něj škola života. S týmem sice spadl do třetí ligy, z Německa ale nakonec odešel s čistým štítem, protože ve druhé sezoně si tým zase vybojoval postup zpět.

„Ale stejně raději vzpomínám na tu úvodní sezonu ve druhé bundeslize. I když jsme spadli,“ uvažuje Mlotek. „Přece jen zahrát si druhou bundesligu bych přál každému hráči, protože je to úplně něco jinačího ve všech směrech, co u nás může zažít. Hraje se tam nesmírně dynamicky, fyzicky je to na jiné úrovni, ohromně mě to posunulo,“ je Mlotek rád za získání nových zkušeností.

Házenkářsky se český a německý ligový handbal sotva dají srovnávat. „V druhé lize působí několik týmů, co si vyzkoušely první bundesligu, je tam spousta špičkových zahraničních hráčů. Je to asi tak o tři levly výš než naše liga. Teprve vršek třetí ligy je srovnatelný s naší špičkou, ale celkově je i ta třetí německá kvalitnější než naše,“ uznává Mlotek.

Přestože by v Německu nejspíš mohl pokračovat, nakonec se z osobních důvodů vrátil domů a hodlá zase co nejvíce pomoct mateřskému Baníku. Jak vidí kvalitu kádru? „Na mě to dělá velmi dobrý dojem. Se spoluhráči jsme si sedli v kabině i na hřišti, v přípravě nám to zatím šlape, porážíme kvalitní soupeře, i když bych to nepřeceňoval. Liga je jinačí než příprava. Trenér by tam asi chtěl vidět i nějakou tu prohru, ale my raději vyhráváme,“ směje se.

Odhaduje, že herní styl Baníku se nijak zásadně měnit nebude. „Chybět budou zkušenosti Michala, to ano, ale budeme mít více střel zdálky a souhra s křídly i herní systémy, to vše zůstalo zhruba z osmdesáti procent tak, co pamatuji před dvěma lety. Zbytek jsou novinky. Žádný problém oživit zaběhlé systémy a sehrát se s ostatními jsem neměl,“ říká Mlotek.

Konkrétní cíle do sezony si nechce dávat. „V klubech proběhly nějaké změny, posílily o zahraniční hráče, může to být zajímavé. A poprvé v životě budu mít příležitost zahrát si proti bráchovi (Tomáš Mlotek odešel z Hranic právě do Frýdku-Místku – pozn. aut.). Na to se fakt těším,“ zakončil staronový režisér karvinské hry.