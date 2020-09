Boxerský klub Baník Karviná se opět připomněl na republikově nejvýznamnější akci – českém mistrovství. Získal tam dvě zlata. Postarali se o ně talentovaní Josef Slepčík a Ladislav Plachetka.

Zleva Ladislav Plachetka, trenér Roman Nevrla a Josef Slepčík po svém vítězném tažení. | Foto: Baník Karviná

Svěřenci trenérů Nevrly, Gašpara a Plachetky staršího odjeli do Třeboně reprezentovat na mistrovství České republiky v kategorii kadetů, tedy mladých boxerů do 16 let. Baníkovci nezklamali a v duchu dlouholeté tradice klubu vybojovali v ringu nejcennější medaile.