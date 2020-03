Jejich soupeřem bude pro začátek Rožnov pod Radhoštěm. „Věříme si na ně,“ hlásí odhodlaně před záchranářskou sérií trenér havířovského týmu Václav Komačka. „Bylo nám jedno, na koho narazíme. Rožnov však má poctivou obranu, takže to z naší strany bude hlavně o disciplíně a trpělivosti,“ dodal.

Slovan si před sezonou brousil zuby na play off. Za desátým místem, které znamenalo postup do předkola, ale zaostal o čtyři body a skončil dvanáctý. „Z celkového hlediska naše postavení hodnotíme negativně. Před sezonou jsme totiž měli úplně jiné plány, ale nezvládli jsme to,“ uznal Komačka.

Havířovští sice z posledních čtyř zápasů základní části třikrát vyhráli, ale to už bylo málo. „Spokojení nejsme,“ uvedl kouč Slovanu.

Potěšila aspoň výhra v derby na půdě Petrovic. „Od druhé třetiny to od nás bylo solidní a na tom bychom chtěli dál stavět. Jsem rád, že se prosadili i hráči, kteří se v poslední době střelecky trápili,“ říkal po výhře 9:3 havířovský kouč.

Formu klíčových borců by potřeboval i pro záchranářské duely s Rožnovem. Tato série začne 14. března v Havířově. „V tom formátu, ve kterém se hraje, je to vždy hlavně o hlavě. Kádr máme kvalitnější než soupeř, to však v tuto chvíli nic neznamená,“ uvědomuje si Komačka, že jeho svěřence čekají těžké bitvy. „V první řadě se musíme dát zdravotně dohromady, malinko si od florbalu oddychneme, vyčistíme si hlavu a připravíme se na rozhodující fázi sezony,“ upřesnil plány.

ÚNOROVÉ VÝSLEDKY SLOVANU

Petrovice – Slovan Havířov 3:9, Slovan Havířov – S. Brno 4:2, S. Praha – Slovan Havířov 4:2, Slovan Havířov – Karlovy Vary 8:6.