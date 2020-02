Slovan se připravuje na boje o záchranu

Florbalisté Slovanu Havířov se do play nepodívají, to je po jejich lednových zápasech jasné. Připravují se tak na závěrečné boje v play down.

Slovanu se v aktuálním ročníku moc nedaří. | Foto: Michal Chadim

Slovan sehrál vcelku vyrovnané souboje jak doma s brněnskými Buldoky, tak s Českými Budějovicemi. Měl na body, ale nezískal nic. „Nestačili jsme ani na Jaroměř, což nás připravilo o šanci na start v play off. Je to škoda, myslel jsem, že na to máme,“ uvedl kouč Slovanu Václav Komačka. Jeho svěřenci nepředváděli vůbec špatný florbal, v klíčových zápasech ale nezabrali. „Věděli jsme, že se bude jednat o klíčové duely v rámci boje o play off. V Jaroměři to bylo hodně těžké, prohráli jsme zaslouženě, v útoku jsme si totiž nedokázali vytvořit prakticky žádnou vyloženou šanci,“ uznal. Částečně jej může těšit snad jen to, že tam o pár dnů dříve nevyhrálo ani Torpedo, městský rival Slovanu. A stejně jako on ani Torpedo nestačilo na Budějovice. Petrovice zaskočily Brno, ale to bylo vše Přečíst článek › „S nimi jsme na body měli. První třetinu jsme hráli fakt dobrý florbal, bohužel jsme neproměnili šance a pak jsme se do zápasu vraceli ztuha,“ dodal. Slovan v prvním měsíci nového roku sice uspěl v Rožnově, ale bodovali i jeho největší soupeři. Pár kol před koncem drží Havířované dvanáctou pozici. „Čekají nás tuhé boje. Aktuálně doléčujeme nějaké nemoci a začínáme se připravovat na soupeře, kteří nám hrozí v play down,“ vyhlíží Komačka klíčovou část sezony. LEDNOVÉ VÝSLEDKY SLOVANU Slovan Havířov – B. Brno 4:7, Rožnov p. R. – Slovan Havířov 4:6, Jaroměř – Slovan Havířov 8:3, Slovan Havířov – České Budějovice 4:5. Nemocnice na Karvinsku vyhlásily zákaz návštěv Přečíst článek › Pastrňák vyrovnal svůj střelecký rekord. Bude lepší Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu