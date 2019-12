Havířov – Dvě výhry z listopadového programu a bod se Startem Praha zvedly prvoligové florbalisty Slovanu Havířov ze dna.

Slovan se zlepšil a během listopadu zabodoval. | Foto: Michal Chadim

„Postupnými krůčky se zvedáme,“ pochvaluje si trenér Slovanu Václav Komačka. Do play off má nicméně stále daleko. Je totiž třetí od konce a na kontě má pouze 11 bodů. „Šance tam stále je, nicméně to bude dost komplikované,“ uvědomuje si Komačka.