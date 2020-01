Prvoligoví florbalisté Slovanu Havířov jsou v tabulce dvanáctí a ztrácí sedm bodů na desátou příčku, která znamená účast v předkole play off. A to je dost.

Slovan se zvedl, ale pravděpodobně bude znovu bojovat jen o udržení. | Foto: Michal Chadim

„Reálně je stále možné se do play off dostat, nicméně pokud nebudeme produktivnější v útoku, tak to bude velmi těžké a čeká nás boj o záchranu,“ přiznává kouč Slovanu Václav Komačka. „Chybí nám nějaký střelec. Pravidelně se prosazuje pouze první formace, což je málo,“ uznal.