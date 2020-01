Bude jím buď Dukla, anebo Nové Veselí, které do finále postoupilo už v prosinci.

Tradiční souboj historických rivalů nabídl velké drama. Po opatrnějším začátku se do lepší provozní teploty dostali domácí a vytvořili si náskok 11:7. Dukla reagovala oddechovým časem a podařilo se ji korigovat. Po sérii neproměněných šancí bylo v poločase srovnáno.

Druhá půle nabídla obrovský boj o každou branku. Drama gradovalo v poslední pětiminutovce, kdy neudržel nervy na uzdě ani trenér Dukly Daniel Čurda a obdržel dvouminutový trest. Baník vedl 28:27, Dukla ale pár sekund před koncem srovnala po nacvičeném signálu, který měli domácí přečtený, přesto mu nedokázali zabránit.

Prodloužení se nekonalo, a tak se šlo rovnou na sedmimetrové hody. V nich Karvinští vyhořeli na brankáři Petržalovi a prohráli 1:4.

Karvinský trenér Marek Michalisko sportovně popřál Dukle k postupu. „Škoda, chtěli jsme postoupit, ale Dukla zahrála výborně a my to musíme vzít. Po přípravných zápasech nás čekal první ostrý test. Vypadnout na sedmičky je vždy mrzuté, ale směrem do extraligy nám to pomůže. Je třeba vzít si z toho to dobré. S Duklou jsou to vždy vyrovnané souboje, nám trochu utekl závěr první půle, kdy jsme byli plus tři a nedali jsme něco v přesilovce, čímž se Dukla dotáhla. Ale být plus tři v házené nic neznamená, zvlášť proti tak kvalitnímu soupeři. Ale asi je to nakoplo,“ ohlížel se za utkáním.

To trenér Dukly Daniel Čurda zažíval přesně opačné pocity. „Odehráli jsme výborný zápas, Karviná ale taky a rozhodlo štěstí. Musím klukům moc poděkovat, že mě vytáhli z trestu, který jsem dostal. To jsem neustál, ale kluci to napravili a udělali mi obrovskou radost. Mám ji také proto, že jsme to tady zvládli bez Klímy a závěr bez zraněného Svitáka. Konečně jsme to v Karviné, kde jsme odehráli řadu vyrovnaných soubojů, ale skoro pokaždé prohráli, prolomili,“ radoval se z výhry trenér Dukly.

Co bylo podle něj jinak než v řadě předchozích vzájemných zápasů? „Něco bylo jinak ve druhé půli. V té první nám Nemo (gólman Marjanović) chytil snad devět šancí ze šestky, ve druhé už tolik střel nepochytal a my dohrávali šance do úspěšné koncovky. V těchto soubojích rozhodují minimální detaily, my je dneska vylepšili a slavíme. Gólmani obou týmů dnes zachytali, což potvrdil při sedmičkách i náš Tomáš Petržala,“ pochvaloval si Čurda.

Nejlepší střelec domácích Marek Monczka smutnil. „Mrzí mě to, protože jsme byli blízko. Po vyrovnaném průběhu se nám v koncovce povedlo otočit výsledek z mínus dva a v poslední minutě jsme vedli, ale pak nás taktická chyba v obraně stála vítězství. Věděli jsme, že Dukla zahraje ten signál, řekli jsme si to, a přesto jsme vlastní chybou nedokázali ten útok ubránit. Prohráli jsme si to sami. Sedmičky už jsou spíše o štěstí,“ hodnotil Monczka vyřazení pod vrcholem.

Baník Karviná – Dukla Praha 28:28 (13:13), 1:4 na sedmičky

Sled: 2:1, 5:3, 5:6, 6:7, 11:7, 12:10, 15:14, 15:18, 20:19, 22:21, 24:26, 26:27, 28:27. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 11/8:7/5. Vyloučení: 4:7. Diváci: 862.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Monczka 14/7, Solák 4, Brůna, Chudoba 3/1, Gromyko 3, Urbański, Čosik, Franc, Noworyta, Plaček, Nantl 1, Zbránek 1, Nedoma 2, Skalický. Trenér: Michalisko.

Nejvíce branek Dukly: V. Patzel 12/3, Grištšuk 5, Sviták 5/3.